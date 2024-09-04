產經

上海舊換新補貼方案 購新能源車增至兩萬

內地新能源汽車被指產能過剩，在消費市道仍然不振之下，多地相繼推出購車補貼。最新由上海發布推進消費品以舊換新工作實施方案，當中提出標準提高至購買新能源乘用車補貼兩萬元（人民幣‧下同），購買兩公升及以下排氣量燃油乘用車補貼1.5萬元。
方案內提出，在《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車，或兩公升及以下排量燃油乘用車，可獲得上述補助。方案還提出，支持家電、家裝、家居和適老化等產品換新，最多補貼2,000元。
另外，中國乘聯會公布，綜合預估8月全國新能源乘用車廠商批發銷量105萬輛，按年增長32%，按月增長11%。
眼見電動車勢頭不可擋，傳統車廠加緊在新能源汽車的布局，北京汽車(01958)宣布，擬認購控股股東北汽集團附屬北汽新能源發行的新股，總認購價20億元。股份發行完成後，認購股份將佔北汽新能源擴大後股本最多7.22%。
美銀證券籲買入吉汽
至於以旗下品牌極氪（Zeekr）殺入電動車市場的吉利汽車(00175)獲美銀證券予「買入」投資評級，目標股價調升12%至11.2港元，主要基於公司強勁的銷售增長前景，出口佔比增加有助提高盈利能力，以及旗下品牌極氪的潛在銷量增長。
電動車股龍頭比亞迪股份(01211)亦獲高盛升目標價5%至310元，維持「買入」評級。高盛表示，今年餘下時間內比亞迪仍將推出至少6款新車型並啟動交付，支持每月銷量進一步提升，相應將全年交付量預測從380萬輛上調至400萬輛。比亞迪昨日收報235.6港元，升0.25%；吉汽則收報8.93港元，升1.24%。
高盛削經銷商目標價
不過，高盛於同日下調內地3大汽車經銷商目標價，原因是這些公司上半年新車銷售利潤創新低。其中，美東汽車(01268)及中升控股(00881)新車銷售毛虧損率分別為5.1%及3.3%，而永達汽車(03669)新車銷售毛利率為1.6%，管理層都將新車銷售業務毛利率創歷史新低歸咎於宏觀經濟低迷及消費市道疲弱，以及新能源汽車競爭加劇的影響。
「東網Money18」fb專頁：有討論、有分析，齊來FUN享，贏盡●你Like
Money18更多 即時港股指數資訊
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc