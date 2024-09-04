上海舊換新補貼方案 購新能源車增至兩萬
內地新能源汽車被指產能過剩，在消費市道仍然不振之下，多地相繼推出購車補貼。最新由上海發布推進消費品以舊換新工作實施方案，當中提出標準提高至購買新能源乘用車補貼兩萬元（人民幣‧下同），購買兩公升及以下排氣量燃油乘用車補貼1.5萬元。
方案內提出，在《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車，或兩公升及以下排量燃油乘用車，可獲得上述補助。方案還提出，支持家電、家裝、家居和適老化等產品換新，最多補貼2,000元。
另外，中國乘聯會公布，綜合預估8月全國新能源乘用車廠商批發銷量105萬輛，按年增長32%，按月增長11%。
眼見電動車勢頭不可擋，傳統車廠加緊在新能源汽車的布局，北京汽車(01958)宣布，擬認購控股股東北汽集團附屬北汽新能源發行的新股，總認購價20億元。股份發行完成後，認購股份將佔北汽新能源擴大後股本最多7.22%。
美銀證券籲買入吉汽
至於以旗下品牌極氪（Zeekr）殺入電動車市場的吉利汽車(00175)獲美銀證券予「買入」投資評級，目標股價調升12%至11.2港元，主要基於公司強勁的銷售增長前景，出口佔比增加有助提高盈利能力，以及旗下品牌極氪的潛在銷量增長。
電動車股龍頭比亞迪股份(01211)亦獲高盛升目標價5%至310元，維持「買入」評級。高盛表示，今年餘下時間內比亞迪仍將推出至少6款新車型並啟動交付，支持每月銷量進一步提升，相應將全年交付量預測從380萬輛上調至400萬輛。比亞迪昨日收報235.6港元，升0.25%；吉汽則收報8.93港元，升1.24%。
高盛削經銷商目標價
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