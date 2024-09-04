上海舊換新補貼方案 購新能源車增至兩萬

內地新能源汽車被指產能過剩，在消費市道仍然不振之下，多地相繼推出購車補貼。最新由上海發布推進消費品以舊換新工作實施方案，當中提出標準提高至購買新能源乘用車補貼兩萬元（人民幣‧下同），購買兩公升及以下排氣量燃油乘用車補貼1.5萬元。

方案內提出，在《汽車以舊換新補貼實施細則》基礎上，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車，或兩公升及以下排量燃油乘用車，可獲得上述補助。方案還提出，支持家電、家裝、家居和適老化等產品換新，最多補貼2,000元。