福士擬關閉德國車廠 撤2029前不裁員承諾

近年電動車大行其道，直接影響傳統汽車市場，且隨着中國車企急速搶佔市場份額，對部分海外傳統「老大哥」車企盈利構成嚴重打擊，意味全球汽車業利益大洗牌！最新有歐洲車企巨擘德國福士汽車（Volkswagen，內地稱為「大眾汽車」）行政總裁奧博穆（Oliver Blume）發聲明稱，考慮關閉旗下的德國車廠，並擬全面重組旗下品牌，以及撤回2029年前不會在德國裁員的承諾，從而削減成本及精簡人手，顯見面對激烈競爭引發的存亡問題，決心重整旗鼓，以應對這場世紀汽車業大戰！

工會斥損根基 揚言反對 要留意的是，由於福士屬德國最大規模的車企，當地員工數目佔了其全球約65萬名員工約一半，即有近30萬名。故此，一旦福士付諸實行在德國關廠，將會是集團成立87年來在其德國「大本營」實施破天荒的關廠行動。

奧博穆不諱言，現時歐洲汽車業正處於水深火熱的環境，而且新的競爭對手又正打入歐洲市場，所以公司必須採取果斷行動應對。不僅如此，他亦提及公司財務狀況十分緊張，所以不能夠排除關閉車廠及零件廠，進一步削減開支。

德國最大工會組織IG Metall則批評，董事會提出的計劃動搖福士的根基，揚言會激烈反對；又認為公司應加大投資混合動力技術、加快開發可負擔的電動車。

另邊廂，近年造車毛利不斷下滑的美國電動車生產商特斯拉（Tesla），有指計劃2025年底開始在內地生產「6座位」Model Y，並已要求供應商做好準備應付上海車廠Model Y產量雙位數增長，惟特斯拉向內地傳媒表示消息不實。

Model Y是特斯拉在內地最暢銷的車型，今年上半年銷售量總計為20.78萬輛。至於中國乘用車市場信息聯席會（又稱乘聯會）的最新數據顯示，Model Y上月在內地銷售逾4.5萬輛。整體而言，特斯拉上月於內地的批發銷量按年僅增3%至8.67萬輛。

寶馬召回14萬輛電動車 至於同業德國汽車製造商寶馬（BMW）亦爆出安全隱患。寶馬表示，由於旗下電動車「Mini Cooper SE」的電池出現過熱問題，同時車輛搭載的軟件偵測到電池異常，所以召回逾14萬輛上述汽車，其中德國佔約3.9萬輛。