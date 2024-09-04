產經

全球貿易戰激化 華反擊加國增關稅

內地不少出口貨物近月遭美國、歐盟等施加額外關稅。 內地不少出口貨物近月遭美國、歐盟等施加額外關稅。
內地不少出口貨物近月遭美國、歐盟等施加額外關稅。
訴諸世貿機制 發反傾銷調查 涉油菜籽化工品
全球貿易戰正不斷激化！最新加拿大跟隨美國、歐盟等盟友的政策方向，10月1日起將會向內地進口的電動車徵稅，而且徵收幅度更加驚人，達100%之餘，下月15日亦擬對由內地進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%關稅。同一時間，中國商務部開始作出反擊行動，繼高調向歐盟還擊，指會就其電動車關稅訴諸世界貿易組織（WTO）後，最新亦採取類似「戰術」向加國還手，指會訴諸WTO爭端解決機制，以及發起反傾銷調查。
中國商務部昨表示，將根據「對外貿易法」第7條、第36條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起反傾銷調查，主要是針對加拿大出口的油菜籽及化工產品；並強調中方之所以就以上產品發起調查，是看到有內地業界人士反映，加拿大對華出口的油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，去年金額更達34.7億美元（約270億港元），按年大升1.7倍。受不公平競爭影響，內地相關產業持續虧損，所以須明確採取必要措施，捍衞內地企業正當權益。
美傳推遲大額關稅政策
另邊廂，率先宣布祭出大額關稅的美國，近日拜登政府於上周五的截止日再次推遲宣布相關關稅政策，並表示將在未來幾天內公布最終決定。據悉，美國白宮國家安全顧問沙利文日前訪華期間，北京對美國徵收一系列中國製成品的關稅表達不滿，市場正高度關注事態發展。
氫能企籲歐盟提供保護
至於歐盟方面，當地車企除了大呻生意難做，一批氫能企業亦呼籲歐盟伸出援手，更有氫能產業鏈成員兼從事電解槽的製造商直言，根本無法與低價的內地生產商競爭，所以希望歐盟能夠保護業界，在氫能資助計劃中增加有利於本地企業的標準，助業界應對華不公平競爭。
歐盟氣候變化政策負責人回應指，執委會正制訂更嚴格的規則，以確保歐盟對氫項目的資助惠及歐洲企業，當中可能包括要求工作必須在歐洲境內完成，或限制項目對非歐盟國家的依賴。
內地建立貿易負面清單
事實上，近年全球各地貿易保護主義抬頭，少不免令經濟蒙受損失，應對之策，乃先做好自己。內地當局昨日發文指，要建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，穩步推進全國跨境服務貿易梯度開放，主動對接「跨太平洋夥伴全面及進步協定」等國際高標準經貿規則。
此外，國務院印發「關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見」提出，要促進資源要素跨境流動，要充分發揮自由貿易試驗區、海南自由貿易港的開放先行及壓力測試作用，便利專業人才跨境流動，修訂鼓勵進口服務目錄，擴大內地急需的生產服務進口，以及推動醫療健康、文化娛樂等優質生活服務進口。
外國近期對一系列內地進口產品大幅提高關稅外國近期對一系列內地進口產品大幅提高關稅
外國近期對一系列內地進口產品大幅提高關稅
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