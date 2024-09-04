全球貿易戰激化 華反擊加國增關稅

訴諸世貿機制 發反傾銷調查 涉油菜籽化工品 全球貿易戰正不斷激化！最新加拿大跟隨美國、歐盟等盟友的政策方向，10月1日起將會向內地進口的電動車徵稅，而且徵收幅度更加驚人，達100%之餘，下月15日亦擬對由內地進口的鋼鐵和鋁分別徵收25%關稅。同一時間，中國商務部開始作出反擊行動，繼高調向歐盟還擊，指會就其電動車關稅訴諸世界貿易組織（WTO）後，最新亦採取類似「戰術」向加國還手，指會訴諸WTO爭端解決機制，以及發起反傾銷調查。

中國商務部昨表示，將根據「對外貿易法」第7條、第36條規定，對加拿大採取的相關限制措施發起反傾銷調查，主要是針對加拿大出口的油菜籽及化工產品；並強調中方之所以就以上產品發起調查，是看到有內地業界人士反映，加拿大對華出口的油菜籽大幅增加並涉嫌傾銷，去年金額更達34.7億美元（約270億港元），按年大升1.7倍。受不公平競爭影響，內地相關產業持續虧損，所以須明確採取必要措施，捍衞內地企業正當權益。

美傳推遲大額關稅政策 另邊廂，率先宣布祭出大額關稅的美國，近日拜登政府於上周五的截止日再次推遲宣布相關關稅政策，並表示將在未來幾天內公布最終決定。據悉，美國白宮國家安全顧問沙利文日前訪華期間，北京對美國徵收一系列中國製成品的關稅表達不滿，市場正高度關注事態發展。

氫能企籲歐盟提供保護 至於歐盟方面，當地車企除了大呻生意難做，一批氫能企業亦呼籲歐盟伸出援手，更有氫能產業鏈成員兼從事電解槽的製造商直言，根本無法與低價的內地生產商競爭，所以希望歐盟能夠保護業界，在氫能資助計劃中增加有利於本地企業的標準，助業界應對華不公平競爭。

歐盟氣候變化政策負責人回應指，執委會正制訂更嚴格的規則，以確保歐盟對氫項目的資助惠及歐洲企業，當中可能包括要求工作必須在歐洲境內完成，或限制項目對非歐盟國家的依賴。

內地建立貿易負面清單 事實上，近年全球各地貿易保護主義抬頭，少不免令經濟蒙受損失，應對之策，乃先做好自己。內地當局昨日發文指，要建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，穩步推進全國跨境服務貿易梯度開放，主動對接「跨太平洋夥伴全面及進步協定」等國際高標準經貿規則。

此外，國務院印發「關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見」提出，要促進資源要素跨境流動，要充分發揮自由貿易試驗區、海南自由貿易港的開放先行及壓力測試作用，便利專業人才跨境流動，修訂鼓勵進口服務目錄，擴大內地急需的生產服務進口，以及推動醫療健康、文化娛樂等優質生活服務進口。

外國近期對一系列內地進口產品大幅提高關稅