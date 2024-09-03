美加緊科技圍堵 華出招反擊倒數

美國視中國為當前最大、最難纏的敵人，故正傾盡全力遏制、包圍和打壓中國。高科技是美國強項，面對中國的競爭差距不斷收窄，美國寧可「攬炒」也要將中國科技業壓下去，不惜推動中美脫鈎，製造業斷鏈，更威逼盟友聯合行事，以加大威懾力。不過，擁有市場與資源優勢的中國也絕非毫無反擊之力，最新消息指，中國警告日本別試圖加大對華晶片設備限制，否則後果自負。顯見面對不公平的貿易對待，中國並非毫無底線，只是一旦作出還擊，結果是不會有贏家。

從高階的人工智能晶片，到初階成熟的晶片，美國都在全方位出招，務求藉着斷供關鍵零部件來減慢中國半導體發展步伐。除了自身外，美國還逼迫盟友如荷蘭、日本等聯合行動，杜絕中國在市場上找到替代品。

無可否認，在晶片領域，中國與美國的技術存在差距，但自中美博弈開始，中國已全情投入加大資源加快「國產芯」的發展，華為推出自家晶片高階終端產品可視為里程碑。

事實上，中國不但在晶片製造上努力趕上美國，本身也是全球最大的晶片消費國之一，美國與盟友更高水平的晶片技術與設備，也必須要有足夠大的市場，才能確保產業研發投入及可持續發展，而中國正是全球最大買家。所以面對美國又再向荷蘭施壓要加大對華的供貨制裁，荷蘭官員開腔指，要考慮荷蘭企業利益，強調「這些經濟利益極其重要」，正正道出這場博弈，中美各有本錢，美國並非擁有絕對優勢。

身處新經濟時代，科技發展不能停止，且中國主張全球化自由貿易，故至今非但沒關上大門，反而門戶愈開愈大。如此則為美國及西方經濟體企業帶來難題，就是要在地緣政治把戲，以及企業利益與前景之間作出抉擇。因此，美國對晶片業提供巨額補助，正是為了彌補業界損失，但不是每個西方經濟體都能如美國般「銀紙任印」，意識形態也不能當飯吃。

說到底，脫鈎斷鏈沒有出路，割裂產業鏈只會導致分裂和對立。中美科技戰開打至今，中國晶片業展現了驚人的韌性，打壓反成了中國晶片業進步的動力。近日有指日本擬應美要求，對華禁售晶片設備，為此中方已向日本提出警告，一旦還擊，非但日本晶片設備企業會失去中國大客，日本車企也可能成為「炮灰」，皆因中國可能會停止向日本車企提供生產汽車的關鍵礦物資源。此前，中國已公布自8月起對鎵、鍺相關物項實施出口管制。在電動車戰役，中國汽車業已奪取領導地位，日本車企本來就在捱打，若日本不自量力配合美國步伐，招來中國精準還擊絕對不是放空炮。

得有心理準備，大選前美國政客會加緊打「中國牌」拉票，圍繞供華晶片設備、新能源汽車關稅，晶片斷供等消息尚陸續有來。不過，若維持中美關係穩定的目標無法實現，中國作出還擊維護自身利益是必然選項。若接下來是一場有來有往的博弈，必會加倍放大對全球的震盪。