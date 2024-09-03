專家樓評：銀行按揭取態再起變化

過去幾個月，銀行對按揭取態較為審慎，令地產業界叫苦連天，終在8月23日金融管理局聯同3大發鈔銀行舉行記者招待會，並承諾在按揭審批方面只要交齊文件，會在兩星期內向客戶交代審批結果，會後其他銀行亦紛紛作出正面回應。

拆息回落紓緩資金成本 事實上，近期銀行對按揭取態有所轉變，部分銀行開始爭取第四季及來年的按揭生意，相信除了因為當局關注外，最大原因是市場預計美國將於9月減息，加上近幾星期一個月銀行同業拆息持續下調，昨日一個月銀行同業拆息為3.939厘，比上月同期的逾4.5厘已明顯下調，持續了一年的拆息高於按息的局面終於停止，亦反映銀行的資金成本壓力有所紓緩。

雖然過去幾個月銀行可能會婉拒一些較難處理的個案，但近日銀行開始接受這類個案的按揭申請，最近便有一宗有兩大難題的個案，銀行方面都積極處理。

此個案的客戶有見樓價下跌，便四出搜尋心儀物業，最後購入了一個位於油麻地的物業，當協助處理其按揭申請時，發現當中有兩大難題。

調整高齡物業還款年期 首先，客戶所購入的物業樓齡已屆50年，加上是單幢式物業，其實一向以來此類型物業不屬於銀行的心頭好，但當然仍有部分銀行會處理，當時一般銀行批出按揭年期，都是以「75至80」去減樓齡。不過，在過去幾個月即使有銀行願意處理高樓齡物業的按揭申請，但年期方面縮減至「70減」，換言之，該個案最長供款期只能做到20年，但近日銀行方面有明顯轉變，已回復到之前的「75減」，故此最終供款期能增加至25年。

至於另一個難題，便是客戶持有美國護照，要申請按揭難度相當高，因為有部分銀行曾被美國政府罰巨款，理由是美國政府指控這些銀行幫客戶避稅，故此銀行為了避嫌，寧願不接受持有美國護照人士申請按揭，在過去幾個月基本上全線銀行都婉拒這類客戶申請。不過，近日擁有美資背景的銀行已開始恢復處理這類申請。

雖然銀行取態看似逐步回暖，但大家不要掉以輕心，在置業前宜先向專業人士諮詢，做好一切準備方為上策。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣