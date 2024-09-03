宏觀剖析：債市受惠環球減息潮

回顧今年上半年，環球複合債券指數升0.13%（數據截至2024年6月28日），表現持平。環球債市表現仍受央行貨幣政策何時轉向影響，例如去年第四季市場曾料隨着通脹及就業雙雙放緩，美國聯儲局將在上半年進入減息周期。然而，踏入下半年美國減息仍未落實。

歐洲經濟增長放緩且通脹有效降溫，歐洲央行自2019年以來的首次減息如期而至，在6月減息0.25厘，先於美國結束貨幣緊縮政策。從貨幣政策角度看，由於主要央行減息日程存在差異，一直以來鼓勵債券投資者採取環球分散投資策略，在今年將持續適用。

美經濟仍傾向軟着陸 從宏觀角度看，6月份美國整體消費物價指數（CPI）全線降溫，並首次回落至2021年以來的低位，經濟「軟着陸」的可能性增加，但期間非農就業市場指標仍偏強，預計聯儲局所預期通脹回落至預期水平的道路，將會緩慢而並非一片坦途。雖然如此，投資者也不必過於擔心，目前判斷美國經濟實現「不着陸」的概率已進一步降低，而出現「軟着陸」仍是基本假設。

儘管市場對於美國減息日程持續往下半年推遲，然而6、7月發生的法國及英國選舉，因為政治情勢的不確定性導致保守資金進駐，美國國債孳息率水平因此顯著下降，這反映市場除宏觀數據外，歐洲、英國選舉，以及即將到來的美國國會及總統大選，可望接棒成為市場關注焦點。

展望下半年，預期金融市場及固定收益市場將聚焦美國總統選舉，尤其在參選人特朗普遭槍擊事件，以及現任總統拜登退選後改由賀錦麗參選，貿然判斷何者勝選仍為時過早，加上距離11月選舉還有時間，變數仍多，投資者宜採取相對謹慎的投資配置。不過，以過去的經驗預判，倘若特殊事件對市場造成巨大衝擊，例如利率大幅波動，事件過後可望回歸基本面要素檢視，屆時應該有更多投資機會可捕捉。

看好短期歐洲企業債 今年以來，隨着全球經濟「軟着陸」概率增加，歐洲投資級別企業債券展現其韌性，尤其當前歐洲企業債券的估值相較美國企業債更見合理，別具吸引力。疫情之後，因監管要求趨嚴，整體歐洲企業資產負債表變得更穩健，歐洲銀行業受惠高息環境使其經營利潤率上升，是主要看好的行業板塊。歐洲地產板塊內的物流業，得益於後疫情時代去全球化的大趨勢，商品運輸需求增加，前景看俏。

由於當前債券孳息曲線倒掛，偏好短期（一至5年）的歐元計價投資級別企業債，它們能提供與整體市場類似的孳息率，同時利率風險敏感度相對長期債更低。

另一方面，雖然今年以來高收益債價格上升幅度優於投資級別債，惟在高息環境下，須更謹慎選擇有能力克服高經營成本的歐洲和美國企業，重視其財務質素，而非盲目追求更高收益。

企業債以外，美國按揭抵押證券（MBS）的投資機遇也浮現。MBS是指將樓宇的按揭貸款包裝起來，再以債券或證券形式出售予投資者的投資工具，如果是機構發行的MBS，通常具有高信用質素、低違約風險等特色。

亞洲債券違約風險降 亞洲債市方面，過去幾年受中資美元地產債券趨勢下行的影響表現不佳，但今年以來，受惠較高的孳息率以及違約風險大幅降低，亞洲債表現可圈可點。其中，相對偏好金融、銀行等得益於高息環境而盈利增強的行業板塊，並積極發掘來自澳洲及日本的高信用質素企業債券。

由於下半年將進入更寬鬆的利率環境，有利環球債市投資者。然而，美國大選仍是市場關注焦點，可能令投資市場波動加劇，投資者應以環球分散布局，提高信用質素，對利率風險保持彈性的方式，穩健至上以參與環球債市投資機遇。

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