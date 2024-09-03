工商消息：四洲兩億購觀塘商廈作辦公室

該集團公布以2.054億元買入觀塘敬業街41號31樓全層及21樓2號寫字樓，建築面積分別約16,969方呎與約8,000方呎，連同地下一層的5個停車位及地下二層兩個停車位，以及若干廣告位及大廈冠名權。以該批物業做價計算，平均成交呎價約8,226元。

四洲指，自2017年出售自用物業後，集團一直租用辦公空間，現時部分商業樓宇價格已大幅下跌至較低水平，現買入物業是投資良機，長遠而言可節省辦公室租金，並改善僱員的工作環境。

消息指，旺角花園街18號華園閣地舖及部分外牆廣告位，市傳以約1.25億元易手。舖位建築面積約2,996方呎，以現有租金收入計算，回報率約6厘，物業約25年升值逾一倍。

鄧成波家族再放售西貢5廠房 另方面，鄧成波家族持有的西貢康定路1、2、6、7及9號5座全幢廠房再推出放售，市場估值達9.5億元；該批物業去年曾叫價約14億元放盤，最新市值低約4.5億元，差幅約32%。仲量聯行代理以公開邀約形式放售該物業，買方可提出個別物業或整體收購方案。意向書截止日期將於稍後公布。該批物業地盤面積共逾12.95萬方呎，於2021年獲城市規劃委員會批准，可重建為5幢安老院舍及相關設施。