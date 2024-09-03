二手市況：尚悅‧嶺一房單位6年輸20%

議息前準買家加快入市執平貨，元朗兩日錄至少4宗二手買賣，3宗屬低於購入價轉讓，尚悅‧嶺一房單位減價後以318.8萬元沽出，約6年帳面貶值約20%。

中原王勤學表示，上址為1座低層F室，實用面積約270方呎，叫價338萬元，減價約19.2萬元成交，呎價約11,807元，原業主於2018年11月以398.9萬元一手購入，帳面蝕80.1萬元。同區錦田北PARK YOHO Venezia的7A座中層B室兩房戶，減價40萬元，以468萬元沽，呎價約9,416元，一手買入約8年帳面跌價約14.6%。

投資者入市「跌價貨」。中原姚枝榮稱，沙田壹號雲頂2期雲頂峰中層B5室兩房戶，實用面積約415方呎，以470萬元沽出，呎價約11,325元，較約8年前購入價低100萬元，新買家購入上址收租。

康麗花園賣299萬返2014 屯門康麗花園單日連錄至少兩宗買賣。該行鍾宏遠指，屋苑1座中層G室兩房戶，實用面積約363方呎，累減61萬元或約17%，以299萬元沽出，呎價約8,237元，樓價返回2014年水平。據了解，同項目2座高層戶，成交價358萬元，呎價約9,890元，約6年帳蝕110萬元或貶值逾23%。

藍籌屋苑再錄蝕讓。美聯陳彪表示，鰂魚涌太古城紫樺閣低層H室，實用面積約1,114方呎，叫價約1,800萬元，同區用家議價後以約1,580萬元購入，呎價約14,183元。資料顯示，同座中層同室單位2017年曾以2,130萬元登記售出，是次成交回落約25.8%。