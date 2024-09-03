未補價交投乍旺 山景邨賣82萬
未補價第二市場公營房屋再錄低於「一球」成交，屯門公屋山景邨一個高層單位，經議價後以82萬元成交，新買家為白居二客。
祥益黃文樂表示，上述單位為景美樓高層5室，實用面積約287方呎，輕微議價後售出，呎價約2,857元。原業主於2018年以約24.5萬元購入，約6年帳面升值逾2.3倍。
該行林家倫指，9月首日天水圍已錄至少兩宗未補價居屋二手買賣，包括天盛苑J座高層6室，實用面積約650方呎，7月叫價520萬元，累價50萬元，獲外區綠表客以470萬元購入，呎價約7,231元。
錦豐苑每呎$7719易手
世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山居屋錦豐苑G座低層12室，實用面積約540方呎，望海景，放盤僅兩日，減價23.2萬元，未補價市場以416.8萬元成交，呎價約7,719元。
香港房屋委員會資料顯示，8月第二市場公屋及居屋暫錄167宗成交，按月少約28%，期內長沙灣新居屋凱樂苑高層戶，成交價675萬元，呎價約14,151元創項目今年新高。
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