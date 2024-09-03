名鑽首錄成交 754萬售兩房
益兆集團控股發展的何文田名鑽，為本月首個發售全新盤，昨並首錄成交，以754.6萬元招標售出2樓D室兩房戶，呎價約17,839元。
該成交單位實用面積423方呎，採用90日付款計劃。發展商指，買家是投資者，鍾情項目間隔及位置，加上現樓可即買即住，租金回報高。資料顯示，該盤採單幢式設計，提供80伙。
另一個現樓單幢盤亦趁勢出擊，麗新發展(00488)元朗尚珀，有望今日率先開放示範單位予傳媒參觀。該盤提供112伙，實用面積265至494方呎，以一房及兩房戶為主。
蔚藍東岸增印花稅優惠名額
五礦地產(00230)旗下已屆現樓的油塘蔚藍東岸，昨公布新增5個「代繳從價印花稅優惠」名額。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，項目自落成後睇樓人流及查詢不斷。在3月開放現樓示範單位後，已錄逾50伙成交，套現約4.5億元。上述印花稅優惠，可直接減輕買家的初期支出，讓潛在買家更輕鬆置業。
長實集團(01113)位於同區的親海駅II，日前以雙破頂價沽最後一伙頂層特色戶，為第2A座33樓A室三房戶，實用面積718方呎，外連天台，成交價1,387.7萬元，呎價約19,327元。該集團營業部經理陳詠慈稱，同系列親海駅I三房戶現僅餘一伙，為1座1樓B室，折實售價1,093.9萬元，呎價約15,005元，可獲價值約9.98萬元足金金龍一隻。
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