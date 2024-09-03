名鑽首錄成交 754萬售兩房

益兆集團控股發展的何文田名鑽，為本月首個發售全新盤，昨並首錄成交，以754.6萬元招標售出2樓D室兩房戶，呎價約17,839元。

該成交單位實用面積423方呎，採用90日付款計劃。發展商指，買家是投資者，鍾情項目間隔及位置，加上現樓可即買即住，租金回報高。資料顯示，該盤採單幢式設計，提供80伙。