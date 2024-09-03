啟德4新盤短期出擊

啟德海灣第1期由嘉華國際、會德豐地產及中國海外發展合作發展，提供1,017伙。昨修訂價單，新增「置佳時機付款計劃」，計及限定折扣優惠後，有50伙單位變相減價約10至21%，涵蓋16伙一房戶及34伙兩房戶，折實價460.7萬至983.4萬元，折實呎價約15,928至18,833元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明認為，市場預期即將減息，現為理想置業時機，故推新優惠吸引買家，期望不計成本，「炸起市場」。作為對社會有責任的發展商，不會囤積單位，並會按市價賣樓，盡力貫徹貨如輪轉銷售策略。

是次售價最低為2A座1樓N室，為實用面積288方呎一房戶，呎價15,997元，較首推時賣平逾120萬元。呎價最低單位為2B座2樓G室兩房戶，實用面積432方呎，折實價688.1萬元。資料顯示，該盤最早於去年10月公布首張價單，提供208伙，當時折實平均呎價約19,900元，惟銷情慢熱，至今累售約90伙，套現逾8.7億元，平均成交呎價約20,844元。

已獲批入伙紙的維港‧雙鑽迅速部署推售，繼昨日樓書曝光後，最快今日開放示範單位予傳媒參觀。項目由兩座樓高26至27層的住宅大樓組成，提供702伙，主打的兩房戶型佔供應逾四成。

中國海外地產董事總經理游偉光稱，項目展銷中心已完工，預計短期內開放示範單位予公眾參觀。該盤戶型涵蓋開放式至四房間隔，實用面積244至1,770方呎。戶型分布上，開放式戶佔97伙、一房戶佔239伙。而佔最多的兩房戶設292伙，實用面積437至509方呎。三房戶亦有73伙，全部位於第2座，廳房同享有海景，另外有一伙四房特色戶。項目預計關鍵日期2025年3月31日。