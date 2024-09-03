簡訊一覽
●零跑科技(09863)於8月29日獲股東傅利泉夫婦、董事長朱江明等人在場內以平均價每股20.2995元，增持506.85萬股，持股量分別增至18.02%和17.05%，估計涉資1.02億元。
●小鵬汽車(09868)8月共交付智能電動車14,036輛，按年增長3%，按月增長26%。首8個月中共交付智能電動汽車77,209輛，按年增17%。
●維他奶國際(00345)於8月29日遭Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.於場內以平均4.8458元減持133.4萬股，持股量由13.05%降至12.93%。
●中國銀河(06881)收到中國證券監督管理委員會的批覆，同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元人民幣公司債券的註冊申請，批覆有效期為24個月。
●友寶在線(02429)披露，就申請建議實行H股全流通獲中國證監會發出備案通知書，通知自8月29日中證監批准起12個月內有效。
●針對昇能集團(02459)5月以來股價累升逾5倍，證監會表示，近日曾就該股的股權分布進行查訊，結果顯示截至今年8月19日，共有25名股東合共持有逾2.79億股股份（相當於已發行股本27.65%），連同一名控股股東所持有的5.825億股（佔已發行股本57.67%），以及沒有結存於中央結算及交收系統或在香港股東名冊中登記的約4,930.95萬股（佔已發行股本4.88%），合計已相當於昇能發行股本的90.2%，可見股權集中於極少數股東手中，提醒股東及有意投資者買賣時要審慎行事。
●證監會表示，終身禁止UBS AG（UBS）前聯席董事林忠耀重投業界，原因是林被判刑事罪名成立，促使該會認為他並非獲發牌或註冊以進行受規管活動的適當人選。
●上海上市的中國重工宣布，正在籌劃由另一A股中國船舶，通過向公司全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工事項，兩企股份今日起停牌。
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