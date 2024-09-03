●證監會表示，終身禁止UBS AG（UBS）前聯席董事林忠耀重投業界，原因是林被判刑事罪名成立，促使該會認為他並非獲發牌或註冊以進行受規管活動的適當人選。

●上海上市的中國重工宣布，正在籌劃由另一A股中國船舶，通過向公司全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併中國重工事項，兩企股份今日起停牌。