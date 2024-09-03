澳洲通脹未返目標 指不跟美同步減息

全球減息周期似乎勢在必行，但澳洲率先表示未能同步跟隨。澳洲央行副行長Andrew Hauser指，當地利率可能會繼續維持不變，原因是通脹較美國更為頑固，未有信心通脹已重回目標，故必須暫時維持利率不變。

澳洲2022至2023年的加息周期被指不及美國加得密和加得多，所以通脹黏度高且回落較慢。他說：「所以不要期望利率與美國同步同速下降，直至我們看到通脹持續地回到目標」，但當局會對調整利率及減息的可能性保持警惕。

製造業連續7個月收縮 然而，澳洲經濟前景並不理想。經季調後，澳洲8月製造業採購經理指數（PMI）由初值48.7向下修訂至終值48.5，數字低於市場預期，確認當地製造業連續第7個月陷收縮區間。其中，建築業有好轉迹象，7月批出營建許可經季調後轉升10.4%至14,797宗，遠高於市場預期的僅轉升2.8%，前值跌幅由6.5%向上修訂至跌6.4%；按年則升14.3%。批出住宅營建許可總價值84.92億澳元，經季調後按月升9%。

亞太區多地公布最新PMI數據，其中日本8月製造業PMI終值升至49.8，高於初值49.5，亦高於7月的49.1，惟仍是連續兩個月低於50的盛衰分界線。同期南韓製造業PMI上升至51.9，高於7月的51.4，並連續第4個月高於50，表明南韓製造業景氣正在加速擴張，產出更創下自2021年4月以來的最快增速。台灣8月製造業PMI亦連續5月高於50盛衰分界線，惟指數值由7月的52.9降至51.5，為近3個月最低。