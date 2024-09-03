內地旅遊業加速回暖 港客北上趨增

Mastercard全球執行副總裁兼大中華區總裁常青表示，今年以來全球旅遊業的發展勢頭令人振奮，旅遊支出持續向美食、娛樂等體驗類消費傾斜，內地作為跨境旅遊最大客源地和主要目的地，為全球旅遊業的復甦與發展注入更多信心和動能。

全球郵輪交易量超疫前 報告深入剖析中國旅客的熱門出境旅遊目的地、入境旅遊客源市場及行業整體趨勢。今年首季度全球機票及郵輪消費指數均顯著超越疫前。根據Mastercard經濟研究所發表的《2024年度旅遊業趨勢：突破界限》，全球郵輪交易量比2019年同期高出16%。

目前，全球旅客跨境停留時間較疫前的6.1天延長至現時的7.4天，有效推動單次行程消費額提升及當地旅遊經濟增長。體驗類消費佔全球旅客整體旅途支出12%以上，超越疫前水平，其中酒吧等休閒娛樂消費近期年增長逾30%。

此外，全球旅客更關注性價比，九成以上目的地的平價餐飲按年消費增長比高檔餐廳高；僅部分亞太地區與歐洲目的地的奢侈品牌消費按年激增。

10大熱門地 日本居首 在全球最熱門的10大目的地中，亞太地區佔一半。其中，日本躍升至榜首，在今年3月迎來破紀錄的308.16萬名國際旅客，並有望帶動東亞周邊目的地旅遊經濟及服務產業。

今年首季，內地跨境旅客人數接近2019年同期水平的83%。出境人次及消費均已恢復至疫情前的七至八成，人均消費表現超預期，預料未來呈理性增長趨勢。

內地的旅遊市場今年首季度同樣呈現復甦迹象，東南亞旅客井噴式增加，歐洲旅客強勁復甦；且入境停留時間變長，旅客更傾向深度遊；中年旅客群仍為主力，但年輕化趨勢明顯。綜觀10大入境內地的客源地中，香港19歲以下青少年佔比最高。