60%在華日企估內地今年經濟惡化

中國日本商會近日發表對中國經濟形勢評估的調查結果，顯示有約60%受訪日企認為內地今年經濟形勢「惡化」和「略有惡化」，較今年5月時公布的50%大幅增加10個百分點。至於年內擬「減少」和「不在華投資」的日企亦佔45%，背後離不開「減價戰激烈，以及因美國加強對華貿易管制令出口前景不明朗」等原因。

要留意，近年日資車企在華銷售頻頻「滑鐵盧」，上述調查亦顯示相關企業對在華營業憂心。有74%受訪的運輸設備企業認為，內地經濟屬「惡化」或「略為惡化」，反映這批日企對內地經濟情勢發展很不樂觀。

58%滿意整體營商環境 不過，在整體營商環境滿意度方面，有58%日企指感到「非常滿意」和「滿意」，是連續第4季改善。被問到與國內企業相比，曾遭到「甚麼不被同等對待」的待遇，有51%稱是「監管規制」，39%則指是「政府財政支持或補助（研發支持、投入成本等）」，另答「海關手續」的受訪者亦有26%，按季增加7個百分點。

是次調查於7月16至31日進行，對象為約8,000家日企，收到1,760份有效回覆，創歷史新高。中國日本商會會長兼松下控股副社長本間哲朗提及，現時有31,300家日企在內地發展，部分對內地景氣狀況表示擔憂，希望中央和地方政府繼續採取適當的經濟措施，改善在華日企的經營環境。

雖然一眾日企最新看淡內地今年經濟表現，惟整體而言，相關企業上季的資本開支仍有所加快，並表示由日本內需主導的景氣復甦值得期待。事關財務省昨日公布的第二季日本企業資本開支按年增長7.4%，較首季的增長6.8%有所加快。

至於經季節性調整，第二季日本企業資本開支按季增長1.2%。分析認為，數據反映近年日企支出繼續上升，正好彌補當地人口快速老化的問題，而日本央行在今年餘下時間亦有繼續加息的理據。

圓匯微跌 日股兩連揚 日圓兌每美元匯價昨日早段變動不大，之後一度低見147.18，折合每百日圓兌港元在5.29算。日本股市連升兩日，日經平均指數一度升穿39,000點，收報38,700點，升53點或0.14%。