華警告日勿擴晶片限令

或施嚴厲報復 反擊汽車產業 美國聯合荷蘭、日本等盟友對中國的晶片產業發展實施封鎖，如今戰火有機會蔓延至其他產業領域。外媒引述消息指，中國的高級官員最近對日本發出警告，如果日本政府進一步限制向中國企業出售晶片生產設備和提供服務，中國將會以嚴厲的經濟打擊作為報復，更指中國的反制措施可能會集中在日本的汽車產業。

早前已有消息指，荷蘭因為美國的壓力，擬停止向ASML提供為中國企業服務的許可證，意味着中國企業持有的光刻機或者會因為得不到維護而停機。事隔不到一周，如今傳出中國「先小人、後君子」，率先向日本發警告，有樣學樣會招致嚴重後果，可見中美兩國暗地裏不斷就着晶片產業的制裁「過招」！

靠東京電子供刻蝕機 儘管市場經常把焦點放在生產先進晶片必備的光刻機，特別是極紫外光（EUV）光刻機，但生產晶片涉及多個繁複而且需要精密操作的步驟，當中就包括刻蝕、封裝等。日本正正是刻蝕機供應大國，當地企業東京電子（Tokyo Electron）乃全球主要的刻蝕機供應商之一，為不少中國企業及機構提供設備，其他同業還有美國的泛林集團（Lam Research）、應用材料（Applied Materials）等，絕大部分的市場都被日本及美國所壟斷。

換言之，只要美國與日本聯手停止向中國出口，將會導致中國無法取得足夠的刻蝕機，要實現晶片產業自給自足將會更加困難。同時，日本的主要半導體設備企業在晶片生產的各個細分領域都舉足輕重，除了東京電子，還有專注於晶圓切割器械的迪思科（Disco）、自動化測試設備的愛德萬（Advantest）、光刻機光罩檢測設備的Lasertec等。

豐田擔心成打擊對象 據報中國官員在最近與日方的會晤中多次闡述其立場，表明會對任何制裁打擊報復。而日本以至全球汽車巨頭豐田汽車（Toyota）亦向日本政府表達擔憂，因為北京可能會把日本汽車公司當成報復對象，包括限制日本獲得汽車生產必需的關鍵原料。

當然，美國在對日本施壓之餘，亦一直試圖幫助日本解決後顧之憂，包括與日本同行合作制訂策略，以確保關鍵原材料礦物的充足供應，特別是自去年中國對鎵、鍺和石墨的出口實施限制之後。知情人士更表示，拜登政府有信心解決日本的擔憂，並在今年底前與日本達成協議。

不過，顧問研究公司Omdia分析師Akira Minamikawa認為，日本不應僅因為美國提出這樣的要求就收緊出口管制，直指日本應該有自己的一套想法，決定甚麼對國家最有利，並堅定立場。

印度擬對華鋁箔徵稅 除與美國為首的西方陣營對陣，中國還面對來自鄰國的騷擾。外媒指，印度貿易部建議對從中國進口的鋁箔徵收反傾銷稅，因在印度國內產能充足情況下，中國進口量仍急增，並佔據印度近三分之一市場份額。該部建議對厚度不超過80微米的鋁箔徵收每噸619至873美元關稅，但不包括厚度低於5.5微米的非電容器用鋁箔，相關建議已提交予印度政府批准。

中國進口日本汽車及零件價值