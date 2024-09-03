逾八成投資業僱主撐制訂AI標準

全球投資專業人士組織CFA協會進行調查，探討投資行業的僱主對於投資領域中負責任且合乎道德地使用人工智能（AI）的看法，結果發現業界廣泛認同有需要制訂使用AI的標準，而缺乏這些標準正阻礙行業加快應用AI技術。受訪者直言，企業普遍對相關技術缺乏準備，而員工則對相關技術感到焦慮。

調查在今年2月進行，收集200名投資行業專業人士，包括投資經理和人力資源工作者在內的意見，這些代表來自管理資產規模不足50億美元到超過1,000億美元的投資公司。

70%指員工須相關培訓 調查發現，85%僱主認為有必要制訂AI及生成式AI（Generative AI）的行業標準和道德準則；82%僱主表示缺乏此類標準會阻礙相關技術的採用；16%僱主將數據私隱和安全列為最大障礙；13%僱主認為缺乏知識和工具是第二大的障礙。另70%僱主認為有需要對員工進行相關培訓，以提升其對於相關監管法規和風險的認知及技能；47%僱主認為其企業對AI及生成式AI潛在的監管變化準備不足。

員工方面，對AI及生成式AI的態度不一，68%受訪者表示其員工對AI感到好奇，60%受訪者表示其員工感到焦慮，48%受訪者表示其員工表現抗拒。

CFA協會總裁兼首席執行官Margaret Franklin表示，大型語言模型日益普及，但行業機構應用程度不一，並引述受訪僱主反映需要參考典範、防護措施和標準化的政策以助團隊安全地進入AI和人類智慧（human intelligence）共存的全新時代。此外，行業欠缺標準和擔憂數據私隱，或正減緩業界採用AI的速度，強調企業需要提升技能，以確保其為投資者利用AI提供的服務是負責任且合乎道德。