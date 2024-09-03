iPhone升級後不支援微信消息遭否認

新手機備貨指引傳8800萬部

Apple據報將於香港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，備受關注的iPhone 16系列手機料即將登場。最新的iPhone 16備貨數據指引更新至8,800萬部，與iPhone 15系列大致持平，也許反映出Apple對新一代的iPhone銷量的預期並非特別樂觀。事實上，與上一代相同的備貨數目，意味着Apple對於新iPhone銷量的看法相對地保守。考慮到新一代機款將配備「Apple Intelligence」的人工智能（AI）功能，理應是刺激換機周期、提振銷量的殺手鐧，這種情況實在不太尋常。