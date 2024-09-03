iPhone升級後不支援微信消息遭否認
近日市場傳出蘋果公司（Apple Inc.）即將推出的iPhone 16可能不支援微信（WeChat），iPhone一旦升級到iOS 18.2系統將無法使用微信，內媒昨日引述知情人士否認相關消息。
事緣有指Apple加大對騰訊控股(00700)和字節跳動施壓，希望堵塞小遊戲支付漏洞，並曾警告騰訊若不取消開發者和用戶繞過Apple生態的能力，未來將拒絕提供微信更新。上月騰訊管理層曾表示，目前騰訊並沒有通過內購對iOS上的小遊戲進行商業化，並指相關討論正在進行中。
新手機備貨指引傳8800萬部
Apple據報將於香港時間9月10日凌晨1時舉行發布會，備受關注的iPhone 16系列手機料即將登場。最新的iPhone 16備貨數據指引更新至8,800萬部，與iPhone 15系列大致持平，也許反映出Apple對新一代的iPhone銷量的預期並非特別樂觀。事實上，與上一代相同的備貨數目，意味着Apple對於新iPhone銷量的看法相對地保守。考慮到新一代機款將配備「Apple Intelligence」的人工智能（AI）功能，理應是刺激換機周期、提振銷量的殺手鐧，這種情況實在不太尋常。
另邊廂，一直追逐Apple的小米集團(01810)堅持發展電動車業務，已經得到回報。評級機構標普將小米的展望從「穩定」上調至「正面」，意味着未來有機會上調小米的信用評級，目前其長期發行人信用評級為「BBB-」。
標普解釋，之所以上調小米的展望，是因為估計該公司可以在全球及內地智能手機市場維持份額，繼續保持正數的自由現金流，從而為電動車業務投資提供足夠的財務緩衝。
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