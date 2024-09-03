Code-Create引入策投 冀5年內上市

結合人工智能（AI）與設計的人工智能設計研究所（AiDLab）分拆時尚AI公司Code-Create，並引入創業型投資平台易勝遠資本（Eschange Capital）為策略投資者，涉資200萬美元（約1,560萬港元）。身兼AiDLab總監及Code-Create聯合創始人黃偉強表示，視在港上市為目標，期望能於5年內完成。

易勝遠資本創始合夥人邱治宇表指，看中對方的研發團隊強勁，以及具市場洞察力，加上認為AI在時尚產業的應用前景可期，注資後將持有Code-Create約10%股份，認為合作為雙方均帶來發展機會。

AiDLab是香港理工大學有份建立，其研發項目獲港府InnoHK創新香港研發平台資助。AI時裝設計系統AiDA將注入Code-Create及獨立分拆成一間公司，成為本港首個InnoHK資助研發項目獲本地創投基金入股。黃偉強指出，每當一個研發項目成熟時，將「孵化」成一間初創公司，現時AiDLab有4間子公司，會陸續為子公司物色投資者，預期部分在短期內有新發展可公布。

AI系統節省設計師七成工時 他指出，現時AiDA可以減少設計師工作時間約六至七成，惟目前設計成品只限2D呈現，下一步將再升級其功能，加入3D，並會增設學生版及商業版，以便利不同的時裝設計師工作。最終希望能打通設計生成至生產的整個工序，進一步壓縮時裝行業「打版」的流程，提升生產效率及縮短時間。

Code-Create聯合創始人及行政總裁王劍虹補充，現時AiDA個人版年費5,000元，學生版將以按月收費，強調以「相宜價格」定價。