大行料內地藉收儲減息救樓市

上月百強房企的銷售數據差強人意，瑞銀投資銀行大中華房地產投資研究主管林鎮鴻認為，內地房地產市場面臨較大挑戰，問題在於一及二線城市樓價太高、三及四線庫存太多，並預料穩樓市政策或把庫存從居民及開發商手裏，轉移到政府手中，通過更低融資成本盡快穩定樓價。不過，欠債房企負面消息以至人事變動持續發酵。

林鎮鴻指，地方政府收儲住宅庫存的進展較緩慢，因收儲的成本相對較高，以及3,000億元（人民幣‧下同）保障性房屋再融資貸款期限較短。未來穩樓市政策可從以上兩個方向着手，且政府收儲庫存可考慮放置不出租，有利支持租金與樓價。同時，也可把利息大幅下降，冀租金回報率和按揭利率盡快達到平衡點。

估人行數月內減存量按息 市傳存量按息或再下調，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之表示，現時存量按揭利率與新做按息相差太大，故料中國人民銀行或在數月後下調存量按息。若存量按息下調一厘，而存息不變，她估算會拖累內銀淨息差收窄0.11厘，對利潤造成10%以上的負面影響，料內銀會下調存息作對沖。若允許居民跨行轉按，勢刺激按揭市場競爭，可能拉低銀行按息，她估現時不會完全開放轉按。