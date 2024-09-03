人幣官價3個半月高 憂急升

出口商結匯需求增 專家：破7算恐觸發挾淡倉 儘管反映中小型民企為主的8月份財新中國製造業採購經理指數（PMI）報50.4，重回擴張區間，釋出新訂單恢復增長的改善信號，加上由官方開出的人民幣中間價在9月開局急升，報7.1027兌每美元的逾3個半月高位，較上周五再躍升97點子。惟分析預期，當局需要推出更多政策支持內部需求，甚至推測人民幣匯價倘升穿「7算」大關，或觸發挾淡倉，匯市大幅波動反禍及中資企業。

當看淡人民幣的投資者爭相平倉並填補損失時，人民幣升值的動力便會疊加，從而刺激匯價再推高，這就是所謂的「挾淡倉」。曾任中國國家外匯管理局國際收支司司長的中銀證券全球首席經濟學家管濤撰文指出，近期人民幣加速上漲，或與結匯（客戶將外匯賣給銀行、兌回人民幣）盤進一步增加有關。

結售匯或扭轉逾一年逆差 市場對美國即將展開減息周期的預期不斷升溫，觸發結匯盤浮現。中金研究亦認為，或有一些出口商進場結匯影響了市場的結售匯平衡，導致人民幣匯率升值。管濤提及，8月尤其最後兩個交易日，即期匯率相對當日中間價連續偏強、離岸價相對在岸價整體偏強，結匯盤的態勢就更明顯，預計8月結售匯或結束連續13個月的逆差，重新轉為順差，即銀行客戶將外匯賣給銀行、兌回人民幣的金額，大於向銀行賣人民幣買外匯。

供求仍偏向結匯的情況下，續推高中間價。中國外匯交易中心昨公布，人民幣兌每美元中間價兩連升；惟內地經濟前景未明，人民幣在岸價及離岸價承壓回落，在岸價下午4時30分收報7.1115，單日轉跌234點子，離岸價亦低見7.1103，每百港元兌約91.19元人民幣。

企業恐遭遇淡倉踐踏局面 不過，管濤憶述2015年「811」小匯改初期，境內人民幣匯率交易價多次觸及7算受阻。當時一些企業以為，只要中間價不穿6.9算，交易價就不會破7算。因此，現時他不得不提醒這些企業，千萬不要賣弄小聰明，若上述觀察是市場共識的話，一旦中間價升穿6.9算，所有企業都會搶跑，機會轉瞬即逝，也意味着企業很難再有機會在7算「上車」。

管濤認為，由於目前人民幣與美元的利率倒掛程度較深，這導致企業對前期人民幣反彈反應鈍化，也許不少企業想等到人民幣升穿7算（相當於從年內低位升值4%）之後才扭轉操作。不過，一旦人民幣升穿7算，企業就可能遭遇淡倉集中踐踏的局面。近日傳出人民幣加速上漲，就是在聯儲局降息基本已成定局的背景下，離岸市場部分機構趁上月底集中調倉的影響。

倘若人民幣成交量持續高企，中金研究部不排除在市場供需失衡的影響下，匯市會呈現企業結匯與匯率升值的螺旋。如果發生上述挾淡倉的情況，該行不排除短期人民幣匯率可能會升穿7算關口，這也是當前中間價水平對應的交易區間下限。

逆回購收水量8個月最多 考慮到離岸人民幣流動性鬆動，中國人民銀行昨進行35億元（人民幣‧下同）7天期逆回購，全日淨回籠4,675億元，「收水」規模據報創1月以來最多。與官方數據倒退相比，8月財新中國製造業PMI按月升0.6個百分點，但瑞聯銀行認為，此前撐經濟因素正開始消退，或表明政府將需要實施措施來刺激內需。

昨日A股亦隨人民幣即期匯率回落，滬綜指幾乎以全日最低位收市，收跌1.1%至2,811點，為今年2月6日後新低；深成指及深圳創業板指數分別以全日低位8,172點及1,536點收市，均挫逾2%，大市主板成交縮近兩成至約7,058億元。

企業結匯與出口金額差距擴闊