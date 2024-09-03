滙控CEO履新巡視港業務

現年50歲的艾橋智，在2005年加入滙控，2023年升任財務總監。此前，他曾任環球銀行及資本市場聯席主管，負責資本市場及證券服務部門。在2016年，他曾出任中東、北非及土耳其地區行政總裁。至今年7月時獲委任為新任行政總裁，接替在今年4月時宣布即將退休的祈耀年。

資料顯示，艾橋智生於黎巴嫩，曾經在法國接受教育，精通多國語言的他能說一口流利普通話，為滙控近代首位會說普通話的行政總裁。

海外碌卡消費雙位數增 業務發展方面，滙豐信用卡海外消費總額於上半年度按年錄得雙位數字增長，而每日平均於海外消費的客戶數目亦增加超過20%。

獎賞計劃方面，Reward+應用程式下載的人數已突破180萬，與去年相比增加接近20萬。此外，上半年度滙豐Reward+的活躍率按年上升超過20%，透過Reward+兌換「獎賞錢」有關的交易數目按年上升超過30%。

此外，滙豐信用卡旗下旅遊獎賞會員計劃Travel Guru推出一周年，9月起將重新開放予持卡人登記入會，各項優惠亦會加碼，升級所需的預訂機票或酒店的單一簽帳額門檻更會降低接近一半，以回應會員在旅遊預算方面的不同需求。