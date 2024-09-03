內銀派定心丸 建行料淨息差降幅收窄

券商對建行及工行最新目標價

券商唱好 上望8.2元 張毅稱，中國人民銀行在7月下調一年期及5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）各0.1厘，各行亦同時下調存款利率，據建行估算，相信存款利率調整可有效對沖今年LPR下降帶來的負面影響，對全年淨息差的影響可謂「微乎其微」。

資產質素方面，張稱，上半年不良貸款率降至1.35%，撥備覆蓋率維持在高水平。展望全年，內地宏觀經濟延續回升向好形勢，正面因素逐漸增多；並指上半年內房不良貸款金額及不良率實現「雙降」。

該行上半年手續費及佣金淨收入跌逾一成，首席財務官生柳榮說，下半年資本市場的政策強調內在穩健的發展，當中「應該有一些機會，消費金融領域亦有更多可為空間」。

美銀證券表示，建行中期純利按年跌1.8%，符合其預期，截至6月底止核心一級資本充足率14.01%，料受益於新資本規則，中期分紅派息比率30%；重申對建行「買入」評級，上調目標價由7元升至7.08元；中銀國際認為估值便宜，目標價上望8.2元，維持「買入」評級。

招行估資產質量可控 反觀上半年盈利按年倒退不足2%的招行，沒有加入派中期股息的行列。行長王良稱，有效信貸需求不足的情況下，將積極加強債券業務投資以彌補信貸投資不足，有信心下半年資產質量穩定可控。地方政府類業務方面，鍾德勝指，上半年業務規模穩中有降，結構管理亦在進一步改善，目前相關資產質量保持在優良水平。

鍾德勝指，上半年該行房地產貸款呈現佔比降、風險穩、撥備充足等特點，對新增業務進行差異化管理，聚焦優質區域、客戶和項目；在存量業務上，按照風險為本的原則，按照「一戶一策」、「一項目一策」的方式，對於有潛在風險隱患的一些客戶，也在加快化解風險。