華快遞櫃商豐巢擬申上市

順豐王衛等持股近半 值得留意的是，深圳上市的順豐控股創始人王衛與由一致行動安排控制的一眾關聯人士，合共持有豐巢上市前48.46%股權，其他上市前投資者包括中國郵政集團旗下中郵資本（香港）、普洛斯集團、深圳上市公司四川發展龍蟒股份，以及紅杉中國創始人沈南鵬等。

初步招股資料顯示，按截至去年底的櫃機數量及全年包裹量計，豐巢是全球最大的智能快遞櫃網絡營運商。豐巢今年首5個月收入約19.04億元（人民幣‧下同），按年升33.6%，並較去年同期蝕3.14億元扭虧為盈，賺約7,160.2萬元。華泰金融擔任豐巢上市獨家保薦人。

氫能企重塑能源又遞表 此外，中國氫能科技企業─上海重塑能源集團向港交所遞表申請主板上市，中金公司為其獨家保薦人。該公司曾於今年2月29日遞表，今次是第二次。據招股書，重塑能源專注於氫燃料電池系統、氫能裝備及相關零部件的設計、開發、製造和銷售，並提供滿足客戶需求的氫燃料電池工程開發服務。

至於有關近日傳出滴滴擬明年來港上市一事，內媒引述滴滴回應指，目前沒有上市時間表，當下聚焦於持續深耕主營業務。