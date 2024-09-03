名創優品遭削目標價達18%

美銀將名創優品的目標價由59.3元下調逾15%至50.2元，惟重申「買入」評級，主因其市場佔有率提升，以及能夠利用中國的「世界工廠」聲譽量產，並增加海外當地採購，從而緩和貿易緊張。另該行提及，名創現水平相等於本財年預測市盈率為13倍及股息率約9%，估值具有吸引力。