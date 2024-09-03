名創優品遭削目標價達18%
中資連鎖生活用品店「MINISO」的營運商名創優品(09896)上季業績出爐後，投行對其前景看法分歧。其中，中金最新下調名創的港股目標價18%至40.86元，惟維持「跑贏行業」評級，指零售環境不利或拖累其估值，惟整體而言，該股次季收入及按非通用會計準則（Non-GAAP）計的淨利潤仍符合預期。名創股價昨日收報34元，升3.34%；其美股上周五收報16.43美元。
美銀將名創優品的目標價由59.3元下調逾15%至50.2元，惟重申「買入」評級，主因其市場佔有率提升，以及能夠利用中國的「世界工廠」聲譽量產，並增加海外當地採購，從而緩和貿易緊張。另該行提及，名創現水平相等於本財年預測市盈率為13倍及股息率約9%，估值具有吸引力。
野村撐全年經調整多賺22%
不過，野村認為名創優品次季業績中有3大正面驚喜，包括正迅速加強美國市場供應鏈、下半年門店經營利潤率有望改善，以及潛在回購計劃，將為股價提供進一步支持；預測今年全年經調整淨利潤將按年增長22%至28.5億元人民幣。該行予名創優品美股目標價25.9美元，重申給予「買入」評級。
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