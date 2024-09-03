花旗嗌買比亞迪 股價看漲逾倍
藍籌股消息方面，比亞迪股份(01211)公布的8月份銷售表現理想，投行花旗將其目標價由475元上調至488元，投資評級為「買入」。該股昨日收報235元，跌2.57%，即較現價有逾倍上升空間。
花旗指出，比亞迪8月銷售達37.3萬輛，符合該行預期，也超出市場預期。該行料比亞迪9月銷售可達40萬輛，而10至12月銷售可錄得穩定的按月5%增長，並上調其今年至2026年的新能源汽車毛利率預測，預計同期每輛汽車的純利分別增至9,200元（人民幣‧下同）、10,200元及11,200元，故同時上調其今年至2026年度銷售預測至404萬輛、516萬輛及619萬輛。
新世界宜睇再融資能力
另一家藍籌股新世界發展(00017)上周公告更新財務表現後，昨日股價受壓，收報6.83港元，市值171.89億港元。多家投資銀行就其發表研究報告，其中高盛認為相關公告增加了截至6月底止下半財年不派息的風險，或最少下半財年派息將較上半財年為少；瑞銀同樣料該股可能停派末期息。摩根大通則指，對新世界而言，更重要的考慮不在盈利，而在於資產負債表及再融資的能力。
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