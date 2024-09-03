花旗嗌買比亞迪 股價看漲逾倍

花旗指出，比亞迪8月銷售達37.3萬輛，符合該行預期，也超出市場預期。該行料比亞迪9月銷售可達40萬輛，而10至12月銷售可錄得穩定的按月5%增長，並上調其今年至2026年的新能源汽車毛利率預測，預計同期每輛汽車的純利分別增至9,200元（人民幣‧下同）、10,200元及11,200元，故同時上調其今年至2026年度銷售預測至404萬輛、516萬輛及619萬輛。