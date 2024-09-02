匯通天下：澳元吼低吸 博較遲減息

歐元兌英鎊截至8月29日單周下跌0.9%，最低曾跌至0.8405，符合上一周提及可先下試0.84預期。歐元兌美元上周亦跌0.3%，亦符合貶值預期。歐元區大國德國日前公布Ifo商業預測指數顯示，8月經濟景氣進一步惡化，整體指數從7月的87下跌至86.6。

美元今月升值機會大 汽車出口預期跌至2008年和2020年以外最低，或反映德國汽車需求疲弱，可能與美國和中國兩國的貿易關係存不確定性。歐元區短期經濟復甦迹象或仍較其他地區弱，加上9月季節性表現較利好美元，過去10年中，有8年美元在9月均錄得正回報，疊加美國大選對美元的順風因素，以及潛在貿易議題對歐元區壓力，料歐元兌美元在1.1202見頂，或重回今年大部分時間的交易區間1.055至1.095之內，並可能繼續跑輸英鎊。

歐元上周亦大幅跑輸商品貨幣，歐元兌澳元及兌紐元單周分別跌1.7%及2.3%。美元在9月回升無疑增加整體外幣調整壓力，尤其紐元兌美元由7月29日低位升近7%，澳元兌美元由8月5日低位升近5%，借機回吐亦有道理。

不過，澳洲基本因素仍支持澳洲央行較其他央行更鷹，日前公布的7月消費物價指數（CPI）雖涉及電力補貼對整體趨勢的影響，但澳洲住屋租金仍具黏性，按月升0.6%，即使澳洲下半年整體通脹放緩，住屋租金通脹今年內或仍高企。

現時仍維持預期澳洲央行將於明年2月才首次減息0.25厘，最終將從目前4.35厘減至3.6厘，整個周期共減息0.75厘，減息周期或較其他央行淺。澳元在美元轉強下或重回0.65至0.68交易區間，55天線0.6656支持或較強，短期上升空間或限制在0.683水平，去年12月高位0.6871或為重大阻力。投資者若持有歐元、瑞士法郎或紐元，美元明顯轉強前除可先行止賺外，亦可考慮部署至澳元。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪