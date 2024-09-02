股市估市：恒指短線未宜押注單邊

港股上周終現突破，恒指升穿17,700點阻力位，並於上周五一度重上18,000點以上位置。市場過去一直憂慮全球經濟顯著放緩，然而美國出乎市場預期，上調次季國內生產總值（GDP）終值，加上人民幣顯著升值，都有利港股短線表現。

惟與此同時，投資者務須關注，恒指技術上在18,200至18,300點之間阻力甚大，而市場對內地經濟仍有不少疑慮，大型企業績後看俏及回購等因素，未必足以為大市提供持續動力。雖然現時未見港股大幅回調的先兆，但上望空間其實相當有限，策略上未宜作短線方向性部署。

集團指，美圖客戶增長及業務發展，一定程度受惠於其生成式人工智能（AI）的應用。除了進一步提升產品的吸引力外，集團亦圍繞「數字內容垂直場景需求構建AI工作流」建立生產力工具，當中「美圖設計室」，收入便按年增長1.5倍。

走勢上，美圖過去兩個月，已逐步在2.2港元水平覓得支持，形態上更形成了小圓底，近日股價有所轉強，14天相對強弱指數（RSI）重回強勢區域，短線暫受制於50天線，即2.4港元位置，一旦企穩，可望配合整體港股走勢改善，中線上望阻力位2.7港元位置；惟如失守2.13港元的前低位，股價或須進一步尋底。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）