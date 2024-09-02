專家分析：內地AI發展追上世界步伐

ChatGPT的橫空出世掀起席捲全球的人工智能浪潮，美國的人工智能（AI）相關公司，無論從事大語言模型開發、技術和服務提供、圖像處理器（GPU）製造、智能駕駛等，在過去一兩年都快速發展，股價也節節攀升。

雖然中國在互聯網時代起步較晚，但是經過30年發展，在不少領域已經追上世界。在AI競賽中，美國公司目前在晶片和算法領域處於領先優勢，中國方面看似相對落後，但其實已有不少領域可媲美國際。

爭相開發大語言模型 以ChatGPT為代表的大語言模型是AI的一個關鍵方面，而大模型開發的3大核心要素是算力、算法和數據。

算力靠GPU，美國的確擁有全球算力最強的GPU，但中國科技巨頭也擁有大量的GPU儲備。據報道，字節跳動擁有的GPU儲備能夠訓練4至5個GPT-4規模相似的模型。

數據方面，歐美的大模型是用英語開發及訓練。使用過ChatGPT的讀者或許會有同感，ChatGPT在英語對話中的準確性和流暢性明顯較高，但中文對話似乎較弱。用中文語言訓練的大模型顯然更適用於中國的應用場景。

這方面中國的科技公司也早有布局，文心一言是從2018年開始開發，截至今年4月，用戶數量已經突破兩億。有網友測評了文心一言和ChatGPT，兩者在回答問題上並無太大差距，雖然科技界專家表示ChatGPT的性能依然比文心一言高出一截，但中國政府正大力支持大語言模型的開發，各大科技企業巨頭都陸續布局。

醫療領域多方面應用 例如，一家總部位於深圳的先進醫療器械製造商，將AI與呼吸機結合，通過呼吸的波形自動識別患者的呼吸狀態，配合呼吸節奏來通氣，提升使用感和效果。它們還製造了配合人工智能技術的新生兒呼吸機，能夠自動檢測新生兒的血氧狀態，智能調節氧氣的濃度。

另外，它們研發了行業領先的超聲波影像系統，在獲取聲電數據、智能成像方面都迅速突破，新的算法能提升空間和圖像的解像度；新推出的麻醉機也加入AI算法，能夠輔助麻醉師的決策。

在醫療器械使用AI領域，具有非常廣闊的發展空間。醫療普遍被視為AI技術最具應用前景的行業之一，因為醫生每天面臨大量的病例數據，以及複雜的病情變化，將AI引入醫療，首先可以更快、更準確地處理數據，其次也能輔助經驗不足的年輕醫生判斷病情。

日常使用佔比超全球 總括而言，中國在大模型的開發中不算落後。而比起大模型，中國企業在應用方面取得更加吸引焦點的進展。2023至2024年之間，中國公司註冊38,000個AI相關專利。而一項針對1,600位不同行業決策者的調查顯示，在日常工作中使用AI技術的中國受訪者比例，超過其他16個受訪國家和地區，包括美國。雖然中國發展AI有需要克服的障礙，但從很多角度來看，中國企業依然走在發展的前端。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。）