銀主拍賣：葵涌單幢住宅198萬推 每呎$6149

市場積存大批銀主住宅放盤，不少以吸引價推出拍賣吸客，部分呎價低至「6字頭」。其中，葵涌單幢樓錦華大廈300多方呎單位以不足200萬元推拍，呎價僅約6,149元。

忠誠拍賣本周三推出約17項物業，不少為銀主盤，包括上述項目一個高層E室，屬兩房改一房間隔，實用面積約322方呎，開價198萬元；單位曾在市場拍賣，最高推拍價258萬元。物業銀行估價約260萬元，最新開拍價低約62萬元，差幅約23.8%。

愉景灣較購入價嗌低32% 另一個為上水居屋彩蒲苑D座高層8室，已補價自由市場推拍價220萬元，呎價約6,509元。個別銀行網上估值約298萬元，現時拍賣價低約78萬元或約26.2%。

環亞物業拍賣下周將推出多項銀主住宅，大嶼山愉景灣海澄湖畔2段逸澄閣低層B室，實用面積約580方呎，開價405萬元，呎價約6,983元。原業主於2018年以約600萬元買入，拍賣價低約195萬元或約32.5%，亦較銀行估價約483萬元低約78萬元或約16.1%。

場內推出馬鞍山居屋錦英苑E座中層9室同類物業，實用面積約645方呎，開價420萬元，呎價約6,512元。比銀行估值低約15.3%。