二手見紅：太古城連環蝕讓 則王5年貶三成

藍籌屋苑淪陷，鰂魚涌太古城都連環蝕讓，兩房則王減價後連租約售出，成交價796萬元，原業主持貨不足5年，單位帳面貶值約31.8%。

中原趙鴻運表示，上述單位為夏宮閣中層B室，實用面積約580方呎，有裝修，叫價840萬元，仍有租客居住不能睇樓，減價44萬元售出，呎價約13,724元。原業主於2019年10月以1,168萬元購入，帳面虧蝕372萬元。

太古城過去3日錄至少4宗買賣。美聯吳肇基稱，該盤高安閣高層G室兩房戶，實用面積約503方呎，擁海景，2月叫價約1,050萬元，累減至730萬元成交，呎價約14,513元，原業主持貨約8年帳蝕約120萬元，貶值約14%。

第一城兩房輸105萬 細價屋苑同時失守。中原侯惠良指，沙田第一城16座低層C室兩房戶，實用面積約327方呎，議價後以390萬元易手，呎價約11,927元。原業主於2022年購入，約兩年帳蝕105萬元，跌價約21%。

美聯鍾家豪表示，荃灣中心11座連天台特色戶，實用面積約378方呎，3月叫價450萬元，減價至420萬元沽出，呎價約11,111元，約6年帳蝕95萬元，連使費料損手超過100萬元。

半新盤跌價幅度更明顯。該行陳凱廸稱，西營盤翰林峰2座低層D室開放式單位，實用面積約225方呎，減價40萬元，以450萬元成交，呎價約20,000元，6年多帳面蝕約209.6萬元，貶值約31.8%。中原徐家倫指，大埔白石角嘉熙10座高層C室兩房戶，以638萬元成交，呎價約13,900元，約6年帳蝕約259.5萬元。

樓價回落，中原表示，10大屋苑過去周末兩日錄約14宗買賣，創3月底至今近半年新高，按周增約27.3%，當中只有一個屋苑零成交。