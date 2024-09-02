KOKO兩盤增回贈

展望9月，多個樓盤開始布陣吸客，尤其啟德新發展區正醞釀新一輪搶客戰。中國海外發展旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，已軟銷多時，樓書快將曝光。中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目採用雙子大廈設計，建築布局有助提升單位採光及通風，全盤提供702個單位，實用面積由約244至1,770方呎，設開放式戶至三房間隔，另有特色單位。項目早前已獲批入伙紙。