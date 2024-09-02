上月新盤撤辣後最靜
FINNIE沽54伙封王 維港‧雙鑽擬上樓書搶客
觀望氛圍籠罩之下，一手市場於8月錄得約512宗成交，為全面撤辣後半年單月最低紀錄。市場憧憬美國將會減息，發展商踏入9月迅速部署推盤攻勢，全新盤及餘貨盤兵分兩路出擊，有望帶動氣氛升溫，中國海外發展(00688)的啟德維港‧雙鑽率先預告短期內上載樓書。
8月總成交量減半
回顧8月，全新盤寥寥可數，以致市場陷入「價量齊跌」的處境，期內一手買賣量較7月約1,080宗大跌逾五成，總成交金額逾74億元，按月跌約38%。上月僅得一個規模較細的單幢全新盤公開發售，為宏安地產(01243)旗下鰂魚涌FINNIE，經過兩輪銷售沽出約54伙，佔全盤供應90伙約六成，套現逾3.2億元，已屬於8月銷情最好的項目。
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，交投表現搶鏡，於上月共售出52伙，銷量緊隨其後。該期數於6月底起發售，逾兩個月共售出約307伙。同系已屆現樓的北角海璇II，在8月底突擊以招標形式推售，累計已沽出6伙海景單位，總成交金額逾2.6億元，平均成交呎價約34,511元，相對於同系列上一期項目，做價已隨市況下調。
KOKO兩盤增回贈
展望9月，多個樓盤開始布陣吸客，尤其啟德新發展區正醞釀新一輪搶客戰。中國海外發展旗下位於啟德跑道區的維港‧雙鑽，已軟銷多時，樓書快將曝光。中國海外地產董事總經理游偉光表示，項目採用雙子大廈設計，建築布局有助提升單位採光及通風，全盤提供702個單位，實用面積由約244至1,770方呎，設開放式戶至三房間隔，另有特色單位。項目早前已獲批入伙紙。
餘貨盤減價應戰，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO及KOKO MARE，以現樓形式籌備新一輪銷售，日前修訂價單，增設多項現金回贈，個別兩房單位最高可獲14.75%回贈，包括KOKO MARE第8座2樓K室，實用面積432方呎兩房戶，折實價794.7萬元，扣除回贈後售價約677.5萬元，呎價降至約15,683元起。
會地副主席兼常務董事黃光耀表示，兩期項目累售555伙，套現逾44.93億元，平均成交呎價約19,014元。價單同時新增「輕鬆置業按揭貸款」，買家毋須通過壓力測試，只須提供香港收入證明及文件證明還款能力，可獲批最高八成第一按揭貸款額，貸款年期最長為3年。
若單計剛過去周末兩日，新盤錄逾30宗成交，較上周末約80宗，按周減逾六成。碧桂園(02007)馬鞍山泓碧連沽3座獨立屋，總成交金額逾2.8億元。其中獨立屋7號，實用面積3,419方呎，連1,558方呎花園、447方呎天台及兩車位，成交價逾一億元，呎價約29,307元。星星地產的元朗雨後，以1,291.36萬元售出連天台特色戶，呎價約16,022元。
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