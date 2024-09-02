●金融業界前線人員組織香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）表示，香港股票印花稅在全球主要證券市場中最昂貴，為提升港股市場競爭力、減低高頻交易成本，建議進一步大幅降低，甚至撤銷股票印花稅，以低交易成本作為誘因，吸引更多外來資金流入香港股市。

●積金局於2023年4月至今年3月，巡查了1,234間僱用場所，就拖欠供款個案發出37.63萬份付款通知書，以及成功為9.66萬名僱員討回共1.55億元拖欠供款。截至3月底止，強積金總資產值1.18萬億元，當中9,020億元或約76%為供款，其餘2,810億元或約24%為投資回報。當局透露，已要求受託人檢討基金是否有減費空間，並提交5年減費計劃。