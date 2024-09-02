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●中國旺旺(00151)公布，旗下附屬天津祥旺諮詢服務，斥資1,940萬美元（約1.51億港元），向控股股東蔡衍明的聯繫人Planet Media Limited購買一架空中巴士A318-112商務機，當初賣方購買飛機的成本為4,590萬美元。公司指，隨着集團持續推進開拓海外市場，預期管理層將需要更頻密往返不同的海外地區。
●金融業界前線人員組織香港證券及期貨專業總會（HKSFPA）表示，香港股票印花稅在全球主要證券市場中最昂貴，為提升港股市場競爭力、減低高頻交易成本，建議進一步大幅降低，甚至撤銷股票印花稅，以低交易成本作為誘因，吸引更多外來資金流入香港股市。
●積金局於2023年4月至今年3月，巡查了1,234間僱用場所，就拖欠供款個案發出37.63萬份付款通知書，以及成功為9.66萬名僱員討回共1.55億元拖欠供款。截至3月底止，強積金總資產值1.18萬億元，當中9,020億元或約76%為供款，其餘2,810億元或約24%為投資回報。當局透露，已要求受託人檢討基金是否有減費空間，並提交5年減費計劃。
●南韓官方公布數據顯示，當地8月出口額579億美元，按年增長11.4%，連續11個月錄得增長；進口額540.7億美元，按年增加6%。貿易收支實現38.3億美元順差，為連續15個月保持順差。出口項目中，半導體出口額為119億美元創新高，按年增加38.8%，連升10個月。
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