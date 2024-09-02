樓價最難負擔10大城市澳洲佔3席

國際調查機構Demographia早前發布的2024年度國際住宅負擔能力報告顯示，香港連續14年蟬聯全球樓價最難負擔城市首位，而澳洲首次有3個城市打入排行榜前10名，一同被評樓價「不可能負擔」（Impossibly Unaffordable）。

報告統計全球8個國家共94個城市的住宅價格中位數與家庭收入中位數，並計算當地樓價與收入比率，倘數字愈大，反映置業者的負擔愈大。香港是其中一個「不可能負擔」的城市，負擔比率全球最高，儘管已由去年的18.8倍降至最新的16.7倍，依然代表一個家庭須不吃不喝16.7年才能上車。

買悉尼樓須不吃不喝14年 至於悉尼的負擔比率由去年的13.3倍升至最新的13.8倍，連續3年成為全球第二難上車的城市。今年排第7名的墨爾本，其負擔比率由去年的9.9倍略降至9.8倍，而排第8名的阿德萊德負擔比率由去年的8.2倍升至今年的9.7倍，不僅其排名由第14位躍升至第8，亦令澳洲首次有3個城市進入前10。

該機構把負擔比率超過9倍的城市歸納為樓價「不可能負擔」，反映上述城市的置業難度。最新負擔比率為8.1倍的布里斯班及6.8倍的珀斯，樓價被視為低一級的「嚴重不可負擔」（Severely Unaffordable），但要上車同樣不易。

今年報告統計的澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、新西蘭、新加坡、英國、美國的城市，沒有一個城市被評為樓價「可負擔」，報告形容這種情況為「對中產階級的生存威脅」。

港住屋擁有率僅51%最低 分析指出，隨着目前居住成本遠超收入增長，高收入國家的樓價可負擔性正在消失。這場危機主要源於人為限制房屋供應的土地使用政策，推高土地價格，使許多人無法擁有住宅。現時住宅的不可負擔性在30年前並不存在，並凸顯中產家庭面臨的極端困境。

在94個城市中，香港的住屋擁有率為51%，屬最低；反之新加坡因政府的組屋政策，以89%的住屋擁有率位列最高。澳洲和美國均為66%，而愛爾蘭、加拿大、新西蘭、英國為63至70%不等。

全球樓價最難負擔城市排名