海外移民入市投資作避風港 推高需求

不同調查均發現，澳洲、阿聯酋、美國、新加坡都是最能吸引百萬富翁遷入的國家。其中，不少富有的海外移民會把澳洲房地產視為安全避風港，熱衷買入物業作居住和投資用途。

澳洲國民銀行的調查顯示，海外買家買入了澳洲約5%的二手樓，而非常年居住在澳洲的外國人買走了澳洲約10%的新樓。專家認為，大量富裕買家入市，伴隨着澳洲整體失業率低、人口增長、租賃市場緊張、物業供應短缺，都是推動樓價上漲的因素。當供不應求造成房地產升值預期，亦會進一步刺激物業投資需求，帶動樓價再上。

港人成第二大外地買家 另有數據顯示，香港人是繼中國內地居民後，澳洲物業的第二大海外買家。在上一個澳洲財政年度，非澳洲籍人士購買的澳洲物業總值約253億港元，其中內地買家共買入2,600個物業，總值176億港元；香港人買入650個物業，總值31億港元。

當地地產代理表示，澳洲政治穩定，經濟繁榮，對亞洲買家很具吸引力，而海外買家主要分為投資者和準備長期居留人士兩大類，前者買的大部分是豪宅，後者則主要買入500萬港元以下的市區單位作自住用途。