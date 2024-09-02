比亞迪購德國經銷商 或下季成事

據報，Hedin Mobility是歐洲最大的汽車經銷商集團之一，旗下擁有逾230家經銷商門店，2022年與比亞迪達成合作，成為比亞迪在德國總進口商。是次交易完成後，德國Hedin將繼續作為比亞迪在德國的授權經銷商合作；瑞典市場方面，Hedin Mobility將繼續作為比亞迪的進口商和經銷商展開業務，意味比亞迪後續將不再依賴德國總進口商，而能直接與旗下當地經銷商發展業務。