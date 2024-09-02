比亞迪購德國經銷商 或下季成事
比亞迪股份(01211)與瑞典集團Hedin Mobility達成協議，向對方收購擁有比亞迪於德國市場汽車及零部件經銷權的子公司Hedin Electric Mobility（德國Hedin），料交易將於第四季完成，但未有透露細節。
據報，Hedin Mobility是歐洲最大的汽車經銷商集團之一，旗下擁有逾230家經銷商門店，2022年與比亞迪達成合作，成為比亞迪在德國總進口商。是次交易完成後，德國Hedin將繼續作為比亞迪在德國的授權經銷商合作；瑞典市場方面，Hedin Mobility將繼續作為比亞迪的進口商和經銷商展開業務，意味比亞迪後續將不再依賴德國總進口商，而能直接與旗下當地經銷商發展業務。
去年比亞迪在德國售出4,139輛汽車，市場份額為0.1%。目前，比亞迪新能源汽車銷售已覆蓋全球91個國家地區。集團高管上月表示，今年海外銷量有望達到50萬輛，預計海外市場銷售未來將佔總銷量的近一半。
吉汽首8月賣車增34%
比亞迪昨公布，8月新能源汽車銷售按年增35.97%至37.3萬輛，海外銷售按月升4.78%至3.14萬輛；首8個月新能源汽車銷售232.84萬輛，按年增29.92%。
同業吉利汽車(00175)今年8月總銷量18.12萬輛，按年增約21.46%，其中極氪及領克銷量按年增長46.42%及20.49%，分別達1.8萬輛及2.25萬輛。今年累計集團汽車總銷量128.77萬輛，按年增34.02%，其中出口27.48萬輛，按年增71.18%。
長城汽車(02333)8月汽車銷售9.44萬輛，按年跌17.21%，新能源車銷售2.48萬輛，出口4.04萬輛；首8個月總汽車銷售74.54萬輛，按年升0.4%，出口28.01萬輛。
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