手機廠節流恐累非核心零件跌價

隨着全球消費電子產品的市場復甦，今年科技硬件股的表現亦有所改善。不過，投資銀行富瑞的研究報告指出，包括記憶體晶片在內的手機零件價格已經見頂，接下來甚至有下跌風險。背後原因是愈來愈多中國手機商轉向成本控制，以保障利潤，特別是由於人工智能（AI）手機用上了更貴的單晶片系統（SoC），故而要在其他零件上削減成本。

系統晶片貴 其他部件降級 富瑞指出，最新的產業調查、庫存分析都表明，中國的手機廠已不太可能再承受零件價格上漲。行業調查顯示，手機晶片巨頭高通（Qualcomm）可能會將旗艦的驍龍8 Gen 4的SoC晶片價格，從180美元提高到200美元，這將比上一代的8 Gen 3高出40至50美元。

至於具體上要如何控制SoC以外的成本，供應鏈調查顯示，對於大多數中國手機廠來說，一個主要的舉措是將動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片的格式，從「LPDDR5」降級至上一代「DDR4」，並更多地使用來自長江存儲的產品，因為其價格更有競爭力。調查還顯示，華為將會採取這一種策略的領導者，既能減少成本，又可以實現供應鏈本地化。

因此，富瑞估計手機零件價格在下半年可能會走低，而何時會穩定取決於明年智能手機的需求。該行又預計，手機廠商的出貨量可能會在第三季度保持平穩。另外，如果蘋果公司（Apple Inc.）將於本月發布的iPhone 16的銷售沒有出乎意料地增長，對於記憶體等手機零件的需求可能會保持低迷，直到庫存被消化。