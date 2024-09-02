賽力斯新能源車銷量飆4.8倍
近年內地冒起了不少新能源汽車業的後起之秀，銷售表現正迎頭而上。與華為合作推出「問界」新能源車的上海上市公司賽力斯公布，8月新能源汽車銷量按年增長479.55%，其中賽力斯汽車銷量34,242輛，按年增長9.49倍；首8個月累計銷售逾27.93萬輛，按年增長3.81倍。
小米交車料提早達標
小米集團(01810)旗下小米汽車在社交平台發文稱，8月小米SU7交付量超過一萬輛，目前已連續3個月達成破萬輛交付目標，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。另集團創始人兼董事長雷軍於社交媒體指，8月新增8家門店，目前全國36個城市，已有111家銷售門店開業、交付中心30間及服務門店62間。集團計劃9月新增16家新門店，並覆蓋兩座新城市——珠海及惠州；另計劃於12月覆蓋59個城市，銷售門店220間、交付中心53間及服務門店135間。
零跑汽車(09863)8月汽車交付量突破3萬輛大關，達30,305輛，成為第三家每月銷量突破3萬的造車新勢力，按年增長超過113.5%，按月亦升超過37.1%。其中，零跑C16上市熱賣，8月交付超過8,000輛。
另一造車新勢力理想汽車(02015)8月交付新車量達48,122輛，按年增37.8%，但升幅較7月漲49.4%大幅放緩11.6個百分點；首8個月交付28.81萬輛，截至8月底止累計交付逾92.14萬輛。
蔚來(09866)8月交付20,176輛汽車，與7月的交付量20,498台比較錄得微跌，但已是連續4個月超兩萬輛；首8個月交付12.81萬輛車，按年升35.77%，截至8月底止累計交付逾57.76萬輛。公司法務部微信公眾號發布聲明稱，日前網上出現「蔚來宣布破產」的虛假消息，已就此報警。
嘀嗒出行上半年轉盈
此外，嘀嗒出行(02559)公布截至今年6月底止半年收入4.04億（人民幣‧下同），按年增加2%；純利9.47億元，較去年同期蝕2.2億元由虧轉盈；每股盈利2.85元；不派中期息。
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