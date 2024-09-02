賽力斯新能源車銷量飆4.8倍

近年內地冒起了不少新能源汽車業的後起之秀，銷售表現正迎頭而上。與華為合作推出「問界」新能源車的上海上市公司賽力斯公布，8月新能源汽車銷量按年增長479.55%，其中賽力斯汽車銷量34,242輛，按年增長9.49倍；首8個月累計銷售逾27.93萬輛，按年增長3.81倍。