多晶硅價殘 太陽能設備商難脫困

產能過剩恐至明年 太陽能電池產業鏈的跌價潮早已上升至外交風波，隆基綠能上周一則硅片加價新聞引發市場興奮（硅片處於太陽能電池產業鏈的中游）。不過，大和分析師葉捷賢指，該板塊早前上漲，更多是資金從內銀等高息股流出所致，並非產業鏈的基本面有顯著改善，隆基加價的幅度不過是因為多晶硅價格上月中回升而已，太陽能設備尚在產能出清階段，根本到明年都未完。

他不排除減息可能會令太陽能股低位反彈，問題是下季乃至明年上半年全球太陽能需求的前景都不明朗，可持續性成疑。新特能源上半年多晶硅業務的毛利率為負，即蝕着賣，並要為存貨減值，以刻下多晶硅價格低迷，下半年恐怕難以逃脫艱難的盈利處境。

金風海外需求看俏 券商對風電廠有保留，但看好金風，該股股價上月累升12.15%，曾創逾一年高位，反觀大唐新能及龍源分別累跌5.28%及13.1%。

花旗早前獲上調金風目標價24.41%至5.35元，比上周五收市高18.36%，評級「買入」，理由是其主業─風力發電機的毛利率按年擴闊6.6個百分點至3.9%，亦即由負轉正，預計之後兩年再擴至8%以上，並看好其海外需求。

大和報告引述金風的管理層指，該企不論在內地或海外，均會避免打減價戰，風力發電機部門要有7至8%毛利率始能收支平衡，但賣給海外的毛利率有雙位數。

新能源設備公司中期業績