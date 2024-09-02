產經

多晶硅價殘 太陽能設備商難脫困

大和指，下季乃至明年上半年全球太陽能需求前景不明朗。 大和指，下季乃至明年上半年全球太陽能需求前景不明朗。
大和指，下季乃至明年上半年全球太陽能需求前景不明朗。
新能源是國家乃至全球的大趨勢，但相關股份盈利起伏相當大，不慎就會「光伏」變「中伏」，尤其是太陽能產業上游最頂端的電池材料─多晶硅，協鑫科技(03800)上半年毛利率正轉負，信義光能(00968)公布業績後，股價8月份跌足近18%。算得上是中國製造業招牌的太陽能設備龍頭─上海上市的隆基綠能，上周五公布上半年轉蝕52.43億元人民幣，收入按年挫四成。
產能過剩恐至明年
太陽能電池產業鏈的跌價潮早已上升至外交風波，隆基綠能上周一則硅片加價新聞引發市場興奮（硅片處於太陽能電池產業鏈的中游）。不過，大和分析師葉捷賢指，該板塊早前上漲，更多是資金從內銀等高息股流出所致，並非產業鏈的基本面有顯著改善，隆基加價的幅度不過是因為多晶硅價格上月中回升而已，太陽能設備尚在產能出清階段，根本到明年都未完。
他不排除減息可能會令太陽能股低位反彈，問題是下季乃至明年上半年全球太陽能需求的前景都不明朗，可持續性成疑。新特能源上半年多晶硅業務的毛利率為負，即蝕着賣，並要為存貨減值，以刻下多晶硅價格低迷，下半年恐怕難以逃脫艱難的盈利處境。
風電股方面，大唐新能源(01798)及龍源電力(00916)中期業績出爐後雙雙捱沽，上周五分別再跌0.5%及0.97%，連累風車大廠金風科技(02208)亦挫1.09%。
金風海外需求看俏
券商對風電廠有保留，但看好金風，該股股價上月累升12.15%，曾創逾一年高位，反觀大唐新能及龍源分別累跌5.28%及13.1%。
花旗早前獲上調金風目標價24.41%至5.35元，比上周五收市高18.36%，評級「買入」，理由是其主業─風力發電機的毛利率按年擴闊6.6個百分點至3.9%，亦即由負轉正，預計之後兩年再擴至8%以上，並看好其海外需求。
大和報告引述金風的管理層指，該企不論在內地或海外，均會避免打減價戰，風力發電機部門要有7至8%毛利率始能收支平衡，但賣給海外的毛利率有雙位數。
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