煤氣研港建氫能發電設施

近年航空業亦積極推動永續航空燃料（SAF），例如歐盟要求自明年起，所有從歐盟機場起飛的航班需要使用2%的SAF，2030年更增至6%。黃維義指，旗下「轉廢為能」的怡斯萊（Ecoceres）除了在江蘇原有的工廠外，馬來西亞新廠將於明年中投產，屆時SAF年產能會升至約50萬噸，客戶包括多間歐洲航空公司。隨着愈來愈多地區要求在航空燃油中添加SAF，相信相關業務前景光明。

SAF主要原材料為「地溝油」等廢食用油，較傳統燃油減少約七至九成的二氧化碳排放量。

料綠色甲醇業務明年賺錢 航運業亦推動使用綠色能源，他指去年位於內蒙古的工廠成功研發將廢棄輪胎轉化成綠色甲醇的技術，用於船舶燃料，年產量約12萬噸；目前計劃於華東及廣東佛山設廠，適當時候會公開合作方身分。

與SAF情況相似，他相信將會有更多地區的港口要求船隻改用綠色甲醇，同屬未來業務增長點，料業務明年有望取得利潤。

黃維義亦寄語港府，綠色能源涉及龐大的產業鏈，包括原料供應、生產廠房等，香港作為轉口港，應加速部署相關政策以配合國際步伐。