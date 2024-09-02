港華冀新能源盈利2027佔半

黃補充，由於內房問題及天然氣成本上漲，加上內地業務難以將成本轉嫁客戶，維持每年派股息35仙已經算不錯，強調要先處理集團自身的金融狀況，並盡量分發盈利，但沒有否定未來加派股息的可能性。

他指，目前港華財政穩健，但由去年起，管理層認為，若集團獨資建設將不利財務狀況，建立首批案例後，吸引不少着重ESG（環境、社會及管理）的外國基金查詢，因此改變相關投資策略，出售部分太陽能設施等重資產。截至今年6月底，港華累計有2.1吉瓦（GW）的太陽能裝機併入電網，當中有0.5吉瓦經已出售。

現時港華有約40萬名工商客戶在其廠房剩餘空間安裝太陽能設備，生產的電力會以較低的價錢優先售回客戶使用，黃維義認為，這能有效吸引客戶參與；同時，分布式太陽能板的壽命長達20年，預期有7至8厘固定回報，有效吸引尋求長期回報的投資者參加，而出售所得資金將繼續用於投資新的太陽能設備。公司將保留利潤率較高的輕資產，包括能源管理系統、維護人員等，或未來相關的碳交易數據。

或再邀第三方參與投資 他透露，該企目前投資約60億元興建太陽能設備，引入新投資者後，相信整個項目的投資成本能較預期縮減近四成，未來或進一步考慮邀請非客戶參與。港華原計劃太陽能併網總量達8吉瓦，總成本高達400億元；目標今年新增太陽能併網規模0.5吉瓦。

黃又承認，城市燃氣及可再生能源業務各佔利潤一半的目標，要從原先的明年押後至2027年，原先預期各自貢獻10億元。延後並非公司的策略或執行有誤，而是疫情阻礙人員出行，照現在情況，「兩年後很有機會完成目標」。港華上半年新能源業務之利潤貢獻為15.45%，溢利率21.79%。

可再生能源發電後亦需要儲能，以免浪費，他提到，集團有份投資的江蘇常州儲電廠房將於今年底落成，設計壽命達30萬次的能量釋放，並使用非鋰電池以增加安全性，亦牽涉中東能源企業，未來有引進當地的可能性。

煤氣公司研更改商標 另外，黃維義透露，煤氣公司正考慮更改商標，計劃去除「煤氣」兩字，僅保留圓形火燄圖案和英文「Towngas」，多年前煤氣已改用非煤生產，但擔心「煤」會造成不環保的觀感，因此希望淡化商標中「煤氣」的存在，強調不涉及名稱的變更。

港華將保留能源管理等利潤率較高的資產。 中華煤氣年內股價走勢 煤氣公司收入構成 港華各分部溢利狀況