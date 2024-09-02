Apple華為新產品9.10對決

展望9月，國際市場企業消息離不開中美兩大戰略科企舉行的新產品活動。事緣據報中國的華為終端將於9月10日在深圳舉行新品發布會，而美國的蘋果公司（Apple Inc.）亦會在9月10日凌晨舉行秋季新品發布會，兩雄雙遇，必有火花，勢成市場焦點，而市場反應會對板塊及整體指數走向有重要啟示，宜多加留意。

Apple一年一度的秋季新品發布會將於9月10日舉行，按照過去慣例，會發布年度iPhone系列新品，今年即將發布的是iPhone 16等，同時會逐步淘汰一些舊型號，新產品的上市銷售預計將在9月20日左右開始。

Mate 70系列未必登場 同日，華為終端亦預計會發布其年度旗艦手機等新品，如Mate系列新品。不過，今次華為會否推出新品Mate 70系列，仍屬未知數。今年上半年，華為實現銷售收入4,175億元人民幣，按年增34.3%；淨利潤率13.2%，推算半年賺551億元人民幣，按年升約18%，顯然已可確認走出美國制裁的陰影，重踏增長軌道。若然華為推出的新品再一次搶佔iPhone的市佔率，勢必引發Apple的估值重估，近日傳出Apple擬入股人工智能（AI）巨擘OpenAI，能否藉AI概念保住霸主地位，得看兩強較勁的戰況，9月先會來一場龍爭虎鬥，股民可以擔定櫈仔等好戲上演！