美就業數據周五出爐 左右減息幅度

隨着美國通脹壓力逐漸消退，聯儲局的關注重點亦由「穩定物價」轉向「實現最大就業」，故本周五公布的就業市場數據將變得尤為關鍵。按目前市場預測，8月非農就業職位增幅為16.5萬個，高於前一個月的11.4萬個，而失業率亦會回落0.1個百分點至4.2%。假如最終公布的數據令人失望，市場可能會又一次炒作「衰退恐慌」，重演8月初的大跌市。

更重要的是，就業數據的好壞將直接影響在本月中秋當周進行的議息會議。儘管當局開始首次減息已成定局，但減息的幅度卻仍然未有確實說法。荷蘭國際集團（ING）美國首席國際經濟學家James Knightley估計，若非農職位增長低於10萬個，而失業率升至4.4%或以上，那麼9月減息的幅度有大機率達到0.5厘。

荷蘭：正協商輸華限制 相反，如非農職位增幅大約落在15萬個附近，失業率像市場共識那樣回落至4.2%或停留在4.3%，那麼減息0.25厘的機會則較高。他又提到，目前美國通脹正穩步回落，有望在明年初回到2%的目標水平。

股市方面，周一是美國勞動節假期，美股休市一日。雖然「晶片股王」英偉達（Nvidia）業績已出爐，但圍繞半導體產業的消息依然不斷，使該板塊短期依然是市場焦點所在。全球市值第11大的上市公司、在晶片股僅次於英偉達及台積電的無廠半導體企業博通（Broadcom）將於周五凌晨公布業績。

此前有傳在美國施壓下，荷蘭政府將迫使光刻機供應商ASML停止為中國企業維護設備，意味着許多中國的晶片製造商可能被迫停機，ASML亦恐怕會損失潛在市場。不過，荷蘭首相肖夫回應事件時稱，政府在制訂對華出口限制時，會權衡經濟利益，又指目前正在談判，協商過程順利。

OPEC+傳下月增加產量 另外，有傳石油輸出國組織及盟國（OPEC+）將於10月開始增加產量，即鬆綁部分減產配額措施。考慮到美國9月開始減息，弱美元可以在一定程度上抵銷供應增加對油價的負面影響；同時，由於利比亞國內政治衝突導致一部分油田停產，亦變相為其他油組成員提供增產空間。

本周環球財金焦點