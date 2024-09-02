百大房企首8月銷售額挫38%

百大房企今年8月銷售額不及去年同期

踏入樓市「金九銀十」傳統旺季，加上市場憧憬存量按揭利率再迎降息，短期內房板塊或可鬆一口氣，但回顧首8個月銷情，仍跌跌不休。中指研究院數據顯示，百大中資房企銷售總額為2.68萬億元（人民幣‧下同），按年減38.5%，跌幅雖比首7個月收窄，但單計8月按年及按月各跌22.1%及2.43%，且逾百家「A+H」股房企淨利潤平均僅錄1.45億元，比去年同期少賺82.05%，反映房企獲利能力持續下行。

中指院指，以權益銷售額計，百大房企首8個月規模共達1.87萬億元，可推算按年跌37.64%；8月全月料錄約1,993.8億元，按月挫6.37%，按年減少26.05%，意味百大房企在傳統銷售淡季8月的銷情尚走不出「雙降」低谷。內地房地產研究機構克而瑞的初步統計亦指，8月百強房企實現銷售操盤金額2,512億元，按月減幅收窄至10%，惟單月業績規模續維持在歷史較低水平，按年亦跌26.8%，比7月的19.7%進一步擴大7.1個百分點。

以價換量累房企業績 銷售規模收縮，賣樓逾千億元的房企在首8個月只有6家，與首7個月不變，但較去年同期少6家，房企的財務表現也見重創。從中指院監測數據可見，105家「A+H」股房企上半年營業收入均值為115.91億元，按年減13%。獲利方面，上半年共87家房企淨利潤按年下滑，其中50家現虧損，24家為疫情後首次「見紅」。

該研究院分析認為，業績重創的關鍵原因在於「以價換量」。需求端萎縮帶來的市場競爭進一步加劇，導致房企營收規模增長動力不足。同時，房企持續對投資性物業及存貨等提列減值，也對利潤進一步侵蝕。

新盤售價回升 二手再跌 值得留意是，上月百城新樓售價轉升。該研究院另發表報告指，百城一手住宅平均價格在8月為每方米1.64萬元，按月增加0.11%，按年漲1.76%，扭轉7月各跌0.01%和0.17%的情況，主要受部分城市優質改善工程入市帶動。惟百城二手樓均價為每方米1.45萬元，按月減0.71%，連跌28個月，按年更跌6.89%，因現任業主保持「以價換量」心態。

中指院預計，政府將繼續堅持消化存量和優化增量相結合策略，以促進樓市加快穩定。「金九銀十」傳統旺季的來臨，房企推盤促銷力度或加大，疊加政策支持進一步顯效，短期核心城市市場活躍度料將小幅回升。