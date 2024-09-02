擬派中期息A股增 總額破頂
內地製造業景氣度稍為回落，8月份官方製造業採購經理指數（PMI）報49.1，差過市場預期的49.5水平，更連續4個月低於盛衰分界線的50水平。國家統計局指，產需兩端均有所放緩。不過，個別行業氣氛轉弱，未阻礙A股公司派息的豪氣，擬派中期股息的A股公司數量已超越此前3年總和，總額更創歷史新高，料能為市場提供流動性。
製造業PMI續陷收縮
國統局日前公布，8月製造業PMI按月下降0.3個百分點，續陷入收縮區間；非製造業PMI為50.3，按月轉升0.1個百分點；綜合PMI產出指數為50.1，連降5個月，並為2022年12月後新低。當局服務業調查中心資深統計家趙慶河認為，受近期高溫多雨、部分產業生產淡季等因素影響，製造業景氣才回落，生產及新訂單指數分別錄49.8及48.9，按月跌0.3個百分點和0.4個百分點。
受需求不足及原油、煤炭、鐵礦等商品價格波動等影響，主要原料購進價格指數及出廠價格指數只有43.2及42，按月分別急挫6.7個百分點及4.3個百分點。非製造業方面，服務業商務活動指數達50.2，回升至擴張區間，因暑期消費帶動作用顯著，鐵路運輸、航空運輸、郵政、文化體育娛樂等產業商務活動指數均在55以上的較高景氣區間；反觀建築業生產施工擴張繼續放緩。
首6月A股純利跌3%
隨着A股公司上半年財報業績期落幕，內媒統計，A股公司上半年合計營收及純利俱跌，分別錄34.87萬億元（人民幣‧下同）及2.9萬億元，按年減0.51%及3.08%。營收破百億元的公司達478家，有3家「中字頭」央企營收更超過萬億元，包括蟬聯A股收入首位的中國石油化工(00386)，錄收入1.57萬億元；共4,171家A股公司獲利，佔A股總數比例為78.02%，同時有4家純利逾千億元，均由內銀包辦。
惟Wind數據顯示，截至8月底，已有672家A股公司宣派中期股息方案或預案，遠多於過去3年全年的186家、138家及194家。今年中期股息總額涉5,288億元，同樣刷新紀錄。內銀、石油石化及通訊業正是股息分派的「生力軍」，各佔2,144億元、934億元及712億元。
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