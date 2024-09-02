人幣邁升軌 港股不太曳

9月足以支持港股在消化了利率因素預期下仍有機會向上突破，乃中資股表現。8月下旬以來，市場在預期美國9月減息之下，美元轉弱，一眾非美元貨幣反彈，包括人民幣。上周人民幣的在岸及離岸價雙雙反彈至兌每美元報7.08水平，人民幣若持續升值，將有利中國資產估值觸底回升，港股誠然有望成為受惠者。

科企監管告一段落 板塊方面，上升動力有望來自中資科技股。其中，阿里上月底已於聯交所變為主要上市，其美國預託證券（ADR）早前獲《孤注一擲》原型Michael Burry的投資公司Scion Asset Management等大型機構增持，即惹來市場猜測是否有「春江水暖鴨先知」的先兆，而阿里9月有望獲納入港股通名單，迎望北水，也是利好股價的潛在因素。

上周五國家市監總局宣布阿里整改完成，阿里也表明這是新的發展起點，針對科企的嚴監管告一段落，或為中、港股市重新起步的利好信號，加上中國大型智能概念股──美的集團將於本周啟動上市前路演活動，集資額達30億美元（約234億港元），若成功吸引資金流入認購，將支持市況改善。

中特估可受惠減息 Solomons Group亞太區投資及ESG總監黃耀宗認為，中港股市接下來受自身因素多過外圍因素影響，原因是MSCI中國指數早前已經突破了5月的下降軌，且與恒指關連度極高，估計是與港股估值低有關，所以港股縱使面對內地消費氣氛薄弱的大氣氛，仍然「應跌無跌」，更有略為轉強的味道，料恒指在17,200點見支持，上望18,600點。他又提及，中特估走勢可受惠內地減息周期，資金亦未見在相關板塊有流出情況。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，中國8月官方製造業採購經理指數（PMI）表現僅屬一般，港股短期仍受內地經濟、A股表現左右，本周要留意美國的非農數據。儘管恒生指數能穩守20天線樓上，但衝破萬八點關有阻力，料本周恒指會先在18,000點拉鋸。iFAST Global Markets投資總監溫鋼城則指，恒指已連升4周，惟資金未見配合，尤其近日北水流入香港勢頭減少，預期恒指本周波幅與上周接近，即介乎於17,500至18,100點之間。

不過，數據顯示，整理過去10年恒指在9月的表現，當中有8年錄得跌幅，尤以2022年挫13.68%最傷。若然拉長20年來看，有3年的9月錄雙位數跌幅，分別在2008年、2011年及2022年，相關跌幅為10.27%、15.26%和13.68%。

9月國際政經大事表 恒指年內走勢 恒指過去10年9月表現