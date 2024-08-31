板塊分析：華旅遊需求強 利好龍頭股

展望未來，同程旅行表示，進入第三季度，觀察到旅遊需求隨着暑假開始有明顯的增長，在不同旅遊場景的需求多樣化下，帶來巨大商機。公司對中國旅遊業的前景保持樂觀。公司又指，正在戰略性地擴大國際業務版圖，亦將強化酒店管理及度假業務，加強在產業鏈中的影響力。同程業績表現理想，業務策略亦受市場歡迎，預料股價有正面反應。