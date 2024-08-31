專家樓評：預先批核按揭 免失預算

置業是人生大事，需要考慮的因素眾多，近期業界人士指有銀行審批按揭貸款時間長、條款不合理、更不承做個別類型的物業按揭，如果買家擔心選購心水單位後，未能通過銀行按揭審批，不妨考慮使用銀行提供的預先批核服務，透過該服務預先得悉銀行按揭取態，先批按揭再去買樓，便可免失預算。

所謂預先批核服務，即是在準買家簽署臨時買賣合約前，預先向銀行申請按揭，待成功獲得銀行初步批核後，再於指定時間內購入有關物業。好處是可避免因銀行估價及提供的按揭條件不如預期而失預算，要抬錢上會補差價的情況發生。

須備妥資料 毋須臨約 同時，可以先了解自身購買力，避免簽約後才發現未能通過入息測試，最終要撻訂離場的風險。一些另類物業如凶宅，銀行估價較為謹慎，亦可以透過預先批核知悉銀行對該物業的按揭取態，及早做好準備。

預先批核程序與一般按揭申請相若，主要分別在於申請人毋須遞交臨時買賣合約予銀行，但仍需要提供身份證、糧單、銀行戶口及稅單紀錄等。另外，申請人需要提供有意購買的物業資料，以便銀行進行估價。而如想以按揭保險申請高成數按揭，亦可透過按保公司提供的預先批核服務，預先知道自己是否符合按揭保險計劃的申請條件。

個別銀行提供相關服務 整個預先批核的審批過程需時大約兩至4星期，視乎客人資料而定，銀行成功批核後，會提供一份書面證明，告知申請人可貸款之金額、按揭利率、還款年期及相關按揭條件。預先批核有效期一般為成功獲得批核之日起30日內，買家需要在限期內購買心儀物業及補交臨時買賣合約。若超出預先批核的期限，就需要重新遞交相關文件進行審批。

如果有意在現時置業，但擔心收入未能通過入息審查，或所購買的物業較為另類，建議可使用預先批核服務。不過，要留意，現時只有個別銀行提供此服務。

經絡按揭轉介首席副總裁 曹德明