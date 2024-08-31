券商點股：英偉達業績亮點大解構

英偉達（Nvidia）貴為全球最受關注的科技公司，於日前公布第二季度業績，整體來說，除了收入佔比較微的汽車領域業務外，表現大都好過市場預期。本次除了業績數字外，另外較令人注目的是管理層繼上一次將股份進行「一拆十」、讓每股交易成本大幅降低後，本次公司也宣布500億美元的回購計劃。

次季收入利潤好過預期 先談總收入，自上次業績公布後，管理層將本次收入指引上調至超出市場預期的288.57億美元。由於比當時市場大部分預期還樂觀，所以至今市場平均預期也是較接近這個收入金額。結果公布出來的數字是300.4億美元，按年增長122%，按季也錄得15%增長；淨利潤是169.52億美元，增長152%，超出預期的159.62億美元。

數據中心業務增長超標 要仔細分析它的業績，可以從它的業務和比重來了解，這裏先簡單扼要將重點列出來。

第一，數據中心業務繼續保持按年爆發式增長，達到262.72億美元，遠超市場預期的250.78億美元，對公司收入貢獻佔比從上一季度的86.6%進一步升至87.5%。

第二，遊戲業務按年上升，按季也上升，達到28.8億美元，優於市場預期的27.92億美元。對公司總收入貢獻佔比從上一季度的10.2%進一步下降至不足雙位數的9.6%。

第三，專業可視化業務按年上升，按季也上升，達到4.54億美元，略高於市場預期的4.51億美元，對公司總收入貢獻佔比為1.5%。

第四，汽車領域業務按年保持增長，按季也繼續增長，達到3.46億美元，但略低於市場預期的3.48億美元；對公司總收入貢獻佔比為1.2%。

第五，OEM（原設備製造）及其他業務收入為0.88億美元，對公司總收入貢獻佔比為0.3%，佔比太小，沒有比較意義。

大手回購 績後股價仍挫 由於後3者比重加起來只有3%，基本上英偉達的業績可以直接理解為數據中心業務作「主菜」，遊戲業務作「配菜」去理解。最為搶眼的數據中心業務，按年繼續達到3位數字的154%增長。上一年的這個季度，已是ChatGPT全面興起下的時期，與當刻相比，英偉達仍能保持3位數百分比的增長，就算考慮了當刻的產能限制，這數字仍然非常優秀。

剔除特殊性項目，非公認會計準則（non-GAAP）下的毛利率達75.7%，略低於上次的78.9%，但超出公司指引上限值。公司指引是74.8%，上下浮動0.5%。

股價在公布業績的前幾天平穩發展，至業績公布前一刻的當天收報125.61美元。上周曾經提及，自「黑色星期一」後，英偉達從最低位計，股價一度上升超過40%，距離歷史高位140.76美元不足10%，當時明確指出，除非業績和指引再次明顯超出市場預期甚多，否則較難往上突破。

公布業績後，儘管公司為股東帶來回購計劃，更涉及500億美元，但最終市場反應仍然較為負面，周四股價更挫逾6%。那麼現在是趁低吸納的好機會，還是大調整的開始？如果吸納，又如何捕捉最大化實現利潤？下周再作解說。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）