海璇II等6盤周末發售49伙

飛揚1期三房成交價956萬

路勁地產等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，重新售出曾終止交易的第2A座18樓F室，實用面積728方呎，成交價1,808.4萬元，較逾3年前低約21%，呎價約24,841元。