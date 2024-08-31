產經

海璇II等6盤周末發售49伙

楊桂玲稱，飛揚兩期至今共沽720伙，套現36億元。 楊桂玲稱，飛揚兩期至今共沽720伙，套現36億元。
楊桂玲稱，飛揚兩期至今共沽720伙，套現36億元。
一手市場於今、明兩日有至少6個樓盤，合共推售約49伙，推售量按周大減逾七成。其中，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，繼早前首推10伙後，明起再推6伙海景大單位招標出售，實用面積由1,155方呎起。該盤過去4日沽6伙，套現逾2.6億元。包括昨以逾4,165萬元售出第3座11樓B室三房戶，實用面積1,155方呎，呎價約36,068元。
利奧坊‧壹隅兩特色戶招標
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅，安排下周三起招標發售兩伙連平台特色戶，包括第1座3樓A室，實用面積411方呎，兩房連儲物室間隔，外連232方呎平台。項目昨以946.26萬元沽出2座18樓A室兩房戶，呎價約23,364元。
飛揚1期三房成交價956萬
路勁地產等發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，重新售出曾終止交易的第2A座18樓F室，實用面積728方呎，成交價1,808.4萬元，較逾3年前低約21%，呎價約24,841元。
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，昨以956.4萬元連車位沽第2座16樓E室三房戶。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，單位實用面積722方呎，呎價約13,247元。利嘉閣地產為項目提供入伙宴優惠。美聯則為同系沙田名日‧九肚山推電器購物禮券優惠。
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